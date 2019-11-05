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Заседание Совмина Союзного государства пройдет 19 ноября
06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совет министров Союзного государства Белоруссии и России проведет заседание 19 ноября, сообщает
Ранее, шестого сентября, Россия и Беларусь завершили работу над программой действий по интеграции. По словам Румаса, был утвержден перечень из 31 дорожной карты.
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По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, на заседании будут присутствовать все министры от двух стран.
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