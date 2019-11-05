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Заседание Совмина Союзного государства пройдет 19 ноября

06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совет министров Союзного государства Белоруссии и России проведет заседание 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

«У нас запланирован на 19 ноября Союзный Совмин», – сказал он и добавил, что на заседании будут присутствовать все министры от двух стран. 

Ранее, шестого сентября, Россия и Беларусь завершили работу над программой действий по интеграции. По словам Румаса, был утвержден перечень из 31 дорожной карты.



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По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, на заседании будут присутствовать все министры от двух стран.
 
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