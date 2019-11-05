«Вода с нитратами прозрачная и вкусная». В каких деревнях возле Минска не стоит пить из крана

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Где в Минском районе самая чистая вода, а где с повышенным уровнем нитратов или железа? Правда ли, что из колодца можно смело пить и не кипятить, а артезианская скважина не гарантирует чистой воды? О том, какая вода течет из кранов жителей поселков за МКАДом и от каких примесей ее приходится очищать, рассказал директор «Водоканала» Минского района Дмитрий Дрозд.

Дело не в башне

Проблемы с качеством воды за пределами Минска решает «Водоканал» Минского района. Организация отвечает за обеспечение водой 240 населенных пунктов, где есть центральный водопровод. Качество воды не везде одинаковое: в 56 из них есть определенные проблемы. Чаще всего это высокое содержание железа, реже — нитратов.





— Каждый населенный пункт питается от своей скважины, — объясняет Дмитрий Дрозд. — Многие из них нам достались от колхозов, их состояние оставляет желать лучшего. Одна из проблем — слабый напор в водопроводной сети. Это мы наблюдаем в поселках, где идет активное строительство. Новые дома возводятся выше уровня наполняемости металлических баков водонапорных башен, что приводит к переливам и потерям воды. Эти башни физически не могут поднять давление и обеспечить всех водой: из 70 подобных сооружений, выведенных из эксплуатации, лишь 10−15 — по причине износа.

Кроме этого, на напор в сети в летние месяцы оказывает влияние большой разбор воды на полив и наполнение надувных бассейнов.

— В районе идет замена сетей, перебуриваются новые скважины, но не все так быстро происходит, как кому-то хотелось бы. У нас полторы тысячи километров сетей на балансе, в год же меняется 6−8 километров.





В этом году должно быть построено шесть станций обезжелезивания, которые финансируются из бюджета: в Семково, Крупице, Бровках (Бровки, Куты, Новинка), Ароновой Слободе, Заболотье. В Заславле — реконструкция глобальная, там полностью переделывается водозабор. Станция будет выдавать 4 тысячи кубов в сутки. Там бурят две новые скважины, отказались от использования резервуара (водонапорной башни). Реализовать задуманное рассчитываем в этом году.

Мобильные станции очистки

Из кранов жителей Минского района периодически идет вода, не соответствующая санитарно-гигиеническому нормативу. На предприятии нашли способ оперативно повлиять на ситуацию.

— Мы разработали и собрали своими силами компактную станцию очистки воды — она обошлась в три раза дешевле, чем если бы мы ее покупали у сторонней компании, — говорит Дмитрий Дрозд. — Эти установки прошли все сертификации и уже работают на проблемных скважинах.





Главная цель этих установок — оперативно и дешево решать проблемы с качеством воды в деревнях. Дело в том, что построить капитальное здание станции обезжелезивания — дело затратное и небыстрое: одно только проектирование может занимать полгода.

«Водоканал» теперь пытается найти понимание в ЖКХ, чтобы такие установки поставить на поток и устанавливать их по типовому проекту, чтобы не ждать, когда в каждом случае проектировщик изготовит отдельный проект. То есть если обнаружился загрязнитель — оперативно купил установку и установил ее сразу.





— Самый распространенный загрязнитель — это железо, — говорит Дмитрий Дрозд. — С ним легко справляется наш мобильный комплекс по обезжелезиванию.

Один из первых работает в Семково. С виду это простой контейнер, в котором компактно смонтировано все необходимое оборудование. Дмитрий Дрозд объяснил, как это все работает.



Фото предоставлено "Водоканалом" Минского района

— Вода из скважины поднимается кристально-чистой, но при контакте с кислородом растворенное в ней двухвалентное железо окисляется до трехвалентного и превращается в ржавые хлопья, — говорит он. — С точки зрения химического процесса очистка воды от железа — процесс несложный. В мобильных установках используется процесс окисления кислородом растворенного железа. Для создания избытка воздуха в исходной воде на входе в систему устанавливается компрессор. Двухвалентное железо превращается в трехвалентное, в результате чего образуется нерастворимый осадок, который задерживается фильтрами установки, а после вымывается в канализацию.

Внутри контейнера свободного места достаточно, чтобы иметь доступ ко всем частям установки.



Фото предоставлено "Водоканалом" Минского района

Станция работает в автономном режиме, в постоянном присутствии человека не нуждается. Все параметры выводятся на дисплей.

На дисплей станции очистки выводится и другая информация. Например, топосъемка — чтобы понимать, как в населенном пункте, который она обеспечивает водой, разложены сети. Для персонала есть данные о скважине, руководство по эксплуатации.





В контейнере также будет установлена климатическая система — зимой поддерживать тепло, а летом охлаждать помещение. Кроме того, установка оснащается видеонаблюдением и системой дистанционного контроля за работой станции.

Контроль качества воды

У «Водоканала» Минского района нет собственной лаборатории — все анализы делает санстанция.

— Чтобы не возить каждый раз воду на анализ, в населенных пунктах, где установлены наши станции, мы будем предварительно проверять очищенную воду экспресс-тестами, — говорит Дмитрий Дрозд. — Например, если тест покажет превышение двухвалентного железа — значит, в системе что-то работает не так, железо до конца не окислилось. Если тест покажет трехвалентное железо — значит, нужно увеличить режим промывки.





Это не значит, что мы перестанем делать анализ воды. Сейчас на сайте предприятия готовится раздел, где будут размещаться результаты анализа воды в каждом населенном пункте. Это большая работа. Минский «Водоканал» тоже такое делает, но у него всего 12 водозаборов и столько же результатов. У нас — 240 населенных пунктов. В некоторых существует сразу несколько локальных систем — в Колодищах их, например, пять. Представляете себе объем анализов? Поэтому химанализ у нас проводится раз в три месяца. Мы физически не сможем еженедельно их делать.

Где под Минском в воде железо, а где нитраты?

— По содержанию железа в водопроводной воде есть интересная закономерность, — говорит Дмитрий Дрозд. — Больше всего его в южной части Минского района. И что интересно: если в 12 населенных пунктах Крупицкого сельсовета есть превышение по железу, то в соседнем Самохваловичском по этому показателю все прекрасно. Там только в деревне Углы было превышение, но там мы уже поставили свою мобильную станцию. Превышение по железу наблюдается в районе Заславля. Мачулищи, Прилуки, Сеница — чисто. Колодищи абсолютно чистые. В северной части Минского района превышение есть в Острошицком городке. Еще один любопытный факт: в деревне Прилуки из скважины на 95 метров идет вода без железа. А рядом пробурили на 270 метров — и там его оказалось много. То есть от глубины скважины качество воды не зависит.





Если железо — загрязнитель довольно распространенный для всей страны, но не представляющий серьезной угрозы здоровью человека, то нитраты в воде — это уже опасно.

По словам Дмитрия Дрозда, это единственный загрязнитель, наличие которого в воде является показанием к запрету использования источника либо использования воды в питьевых целях.

— Если у нас появляется информация о выявлении нитратов в воде, с этого же дня вводится режим ограничения: население извещается о запрете к употреблению воды в пищу, снимается плата за использование и организуется подвоз питьевой воды спецавтотранспортом.

Сейчас подобные ограничения действуют в пяти пунктах Минского района — Рахманьки, Боровцы, Ашмянцы, Гаек и Щеки. Для населения это неудобства, для «Водоканала» — убытки. Превышение по нитратам в этом году было в скважине на территории больницы в Заславле, в Комсомольце, Юзуфово, Малиновке и Цне. Там мы уже установили специальные станции с очисткой воды от нитратов ионно-обменной смолой. Там проблема снята.





Установки, которые удаляют из воды нитрат-ионы, также были разработаны силами сотрудников предприятия. Его руководитель считает, что для таких установок хорошо было бы разработать типовой проект, что позволит при обнаружении нитратов оперативно привезти и установить, а не ждать, пока проект изготовят и согласуют. Ведь в это время предприятие несет убытки: за воду с момента обнаружения загрязнителя плата не взимается, подвоз питьевой воды — за счет предприятия. Для людей это тоже определенные неудобства. Поэтому вопрос нужно решать быстро.

Кстати, стоимость мобильных станций очистки для небольших населенных пунктов начинается от 7 тысяч рублей.

Откуда нитраты?

Нитраты — это сезонный загрязнитель, и связан он в первую очередь с деятельностью сельхозпредприятий. Чаще всего нитраты обнаруживаются в воде после внесения органических удобрений на поля весной и осенью.

— Например, в Рахманьках (Папернянский сельсовет) скважина находится в зоне действия птицефабрики, но когда даже с соблюдением всех санитарных норм на площадки хранения вывозятся тысячи тонн помета, то нитраты все равно просачиваются в водоносный слой. И существующая там скважина глубиной 40 метров — первая, кто эту воду выхватывает.



Скважина рядом с фермой — распространенное явление. Фото: Глеб Малофеев

Воду с превышением норм содержания нитратов пить нельзя. Высокое содержание этого загрязнителя приводит к развитию метгемоглобинемии, которая чаще всего поражает детей грудного возраста. Они могут выглядеть здоровыми, однако иметь синеву вокруг рта, на руках и ногах, чем объясняется распространенное название этой болезни — «синдром синюшных детей». У этих детей также может быть затрудненное дыхание, а также рвота и диарея. В крайних случаях имеет место выраженная сонливость, возросшее слюноотделение, потеря сознания и судороги. В некоторых случаях возможен летальный исход.

Эффективной мерой профилактики является контроль за уровнем нитратов в питьевой воде. Рекомендуемое ВОЗ значение содержания нитратов в питьевой воде составляет 50 мг/литр и нитритов — 3 мг/литр. Этого относительно легко достичь в условиях централизованного водоснабжения.

Почему вода жесткая?

Проблема жесткости воды тоже часто связна с деятельностью сельхозпредприятий. Соли жесткости кальция и магния — это состав доломитовой муки, которую вносят на поля. Если она равномерно распределяется по территории, то для водоносных слоев, питающих скважину, ничего страшного. Но так не везде. В Малиновке, например, рельеф такой, что все, что вносится, скатывается с полей вниз, а там стоит скважина.





— С годами жесткость воды постоянно увеличивалась, и когда она превысила допустимую норму в 7 градусов — стала 8, мы вынуждены были устанавливать станцию умягчения. Сейчас в районе строят много многоквартирных домов с поквартирным отоплением. Когда горячая вода для бытовых нужд и в отопительные приборы поступает централизованно, она идет обязательно умягченная, чтобы соли жесткости не закоксовывали трубы. В домах с поквартирным отоплением газовые котлы греют воду из водопровода. Конечно, если в воде высокое содержание солей жесткости, то со временем зарастают и змеевики, и теплообменники. Стоит понимать, что показатель даже в два градуса приводит к образованию накипи и отложений на сантехприборах. Поэтому мы проводим разъяснительную работу, чтобы на входе воды в дом предусматривалось оборудование, умягчающее воду. Если этого нет, то от накипипи спасет ежегодное сервисное обслуживание водонагревательного оборудования.

Что такое вторичное загрязнение?

Зачастую вторичное загрязнение воды происходит в старых водопроводных трубах во время отключения электроэнергии и остановки насоса скважины. Дело в том, что за годы эксплуатации в них скапливается осадок в виде окисленого железа.



Фото: strojdvor.ru

— У нас 70 населенных пунктов, запитанных от единственного источника воды. И когда пропадает электроэнергия — пропадает и вода в кранах. Когда включается насос, происходят динамические рывки в сети и вода вымывает осадок в трубах, который потом и попадает в квартиры в виде коричневой жижи. Соответственно, засоряются фильтры, появляется коричневый налет на сантехнике.

Промывки, которые мы проводим, частично снимают эту проблему: из трубопроводов мы вымываем эти отложения. Полностью все дома отключить от воды и промыть системы удается редко, и поэтому продукты смыва попадают в квартиры.

В колодцах вода чистая?

Часто на одиночных скважинах вода с повышенным содержанием железа подается без водоподготовки: качают ее прямо в разводящую сеть. Люди отказываются от этой воды, пользуются из колодца: визуально она чистая.

Дело в том, что вода в колодце имеет большую поверхность соприкосновения с кислородом, хорошо аэрируется, все железо выпадает в осадок. Но проблема в том, что нитраты ни в какой осадок не выпадают, они остаются в воде. И 50−60% всех колодцев не пригодны для использования: в них нитраты.

Интересная закономерность: в воде, которая содержит нитраты, железа нет. Она кристально прозрачная и вкусная. В то же время в воде с железом не будет нитратов.

Нужно ли чистить водопроводную воду?

— На вводе воды в дом нужно ставить фильтр очистки от механических примесей — они в воде есть всегда. Со временем фильтр загрязняется, но это не говорит о том, что вода грязная. Это говорит о том, что фильтр работает. Если он чистый — значит он не работает. У каждого фильтра есть срок годности — срок, когда он эффективно обеспечивает очистку. Есть фильтры, которые рассчитаны на 100 кубов, а есть всего на 20 — и его пора выбрасывать.

Если в своей воде вы обнаружили железо, я бы рекомендовал для питьевой воды использовать обыкновенные фильтры-кувшины. Очистка всей воды, которая поступает в дом, не имеет смысла.



Фото: voda.vn.ua

Многие устанавливают модную систему фильтрации — обратный осмос. Он убирает из воды не только железо и соли жесткости, но и минералы. Получается дистиллированная вода, которую пить вредно для здоровья — она буквально вымывает минералы из организма. Есть дополнительные устройства, которые искусственно минерализируют такую воду, но где гарантия, что они работают эффективно? Кроме того, очистка обратным осмосом увеличивает водопотребление — около 25-30% поступающей в фильтр воды сливается в канализацию.

Перед тем как покупать дорогостоящий фильтр, сдайте воду на анализ: может, ничего страшного и опасного в вашем водопроводе для здоровья человека нет. Владельцам скважин и колодцев стоит проверить концентрацию нитратов и нитритов в воде — сделать это можно с помощью специальной тест-полоски. Если тест показал наличие нитратов (или нитритов), следует обязательно сделать лабораторное исследование в местном центре гигиены и эпидемиологии.