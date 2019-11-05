Замена импорту: предприятия Беларуси осваивают производство новой продукции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Правительство Беларуси обеспокоено растущим импортом продовольствия. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас. Например, муки из-за рубежа стали завозить в два раза больше. Объем поставок иностранных шоколадных изделий вырос на 15%, передает телеканал «МИР 24».



Эксперты ждут изменения ситуации в кондитерской отрасли уже в ближайшие месяцы. Так, на старейшей фабрике в Минске запустили дорогостоящую линию по производству шоколадной продукции. Только за прошлый год здесь потратили 20 миллионов долларов государственных инвестиций на модернизацию и значительно расширили ассортимент продукции.

«Чтобы быть конкурентно способными, нам нужно постоянно инвестировать в технологии. Сегодня мы вводим пятую уже суперсовременную технологичную линию. В полтора раза мы нарастили объемы производства. Все у нас продается», – рассказал генеральный директор кондитерской фабрики «Коммунарка» Иван Данченко.

Впереди – новогодние и рождественские праздники, поэтому производственные линии работают круглосуточно.