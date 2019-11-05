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Замена импорту: предприятия Беларуси осваивают производство новой продукции
06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Правительство Беларуси обеспокоено растущим импортом продовольствия. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас. Например, муки из-за рубежа стали завозить в два раза больше. Объем поставок иностранных шоколадных изделий вырос на 15%, передает телеканал «МИР 24».
Впереди – новогодние и рождественские праздники, поэтому производственные линии работают круглосуточно.
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