|
На обычных дорогах без прав ездить нельзя, но где же поучиться ездить будущему водителю
Источник материала: Tut.by
До 2003 года белорусские ПДД были более чем лояльны к идее самостоятельного обучения вождению. Для этого было достаточно трех лет стажа у обучающего вождению и опознавательных знаков «У» на автомобиле. Плюс существовал короткий список улиц, на которых было запрещено обучение вождению, например, главные проспекты Минска. Почему же эту возможность совершенствования водительских навыков изменили, и как теперь можно прокачать свой водительский скилл вне автошколы?
Курсанты автошкол жалуются, что часов вождения по городу не хватает. Мы попытались выяснить, где и как по нынешним ПДД можно потренироваться под руководством мужа/брата/свата на своем автомобиле.
В ГАИ говорят, что данный пункт правил был не исключен, а усовершенствован для повышения уровня безопасности дорожного движения. 15 лет назад на дорогах было значительно меньше транспорта, и самостоятельное обучение вождению на дорогах общего пользования допускалось. Но с ростом трафика это перестало быть безопасным.
— Поэтому сегодня к конструкции автомобиля, используемого для обучения вождению на дорогах общего пользования, предъявляются соответствующие требования, а лица, занимающиеся обучением, проходят специальную подготовку. Все эти требования призваны обеспечить безопасность дорожного движения при обучении управлению механическими транспортными средствами, — пояснили в пресс-службе ГАИ.
Тем не менее, в соответствии с действующими Правилами дорожного движения имеется возможность обучения в индивидуальном порядке на площадках или автодромах, закрытых для дорожного движения, что исключает вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий с другими участниками дорожного движения, а также минимизирует вероятность образования заторов и аварийных ситуаций на дороге.
— К закрытым площадкам можно относить огороженные территории (организации, строящиеся и другие объекты), въезд на территорию которых контролируется запирающими устройствами, шлагбаумами, воротами или другими техническими средствами, исключающими общий доступ транспортных средств.
То есть парковка гипермаркета и даже проселочная дорога не относятся к местам, где можно проводить обучение вождению. В соответствии со статьей 18.19 КоАП управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. За совершение данных действий повторно в течение года предусмотрен штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.
А где же тогда учиться? На большинство «закрытых площадок» вряд ли кто-то пустит, если это не ваш двор, огороженный шлагбаумом. Но обучаться там вождению — так себе затея. Остается один вариант — площадки, принадлежащие автошколам. Алгоритм действий прост — методично прозваниваете автошколы и интересуетесь, можно ли заехать к ним на автодром. Второй вариант — договариваться с инструктором «на месте»
Как
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курсанты автошкол жалуются, что часов вождения по городу не хватает. Где и как по нынешним ПДД можно потренироваться под руководством мужа/брата/свата на своем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)