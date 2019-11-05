На обычных дорогах без прав ездить нельзя, но где же поучиться ездить будущему водителю

Источник материала: Tut.by

До 2003 года белорусские ПДД были более чем лояльны к идее самостоятельного обучения вождению. Для этого было достаточно трех лет стажа у обучающего вождению и опознавательных знаков «У» на автомобиле. Плюс существовал короткий список улиц, на которых было запрещено обучение вождению, например, главные проспекты Минска. Почему же эту возможность совершенствования водительских навыков изменили, и как теперь можно прокачать свой водительский скилл вне автошколы?



В «часы пик» на площадках автошкол слишком много машин, чтобы допускать еще и посторонних

Курсанты автошкол жалуются, что часов вождения по городу не хватает. Мы попытались выяснить, где и как по нынешним ПДД можно потренироваться под руководством мужа/брата/свата на своем автомобиле.

В ГАИ говорят, что данный пункт правил был не исключен, а усовершенствован для повышения уровня безопасности дорожного движения. 15 лет назад на дорогах было значительно меньше транспорта, и самостоятельное обучение вождению на дорогах общего пользования допускалось. Но с ростом трафика это перестало быть безопасным.

— Поэтому сегодня к конструкции автомобиля, используемого для обучения вождению на дорогах общего пользования, предъявляются соответствующие требования, а лица, занимающиеся обучением, проходят специальную подготовку. Все эти требования призваны обеспечить безопасность дорожного движения при обучении управлению механическими транспортными средствами, — пояснили в пресс-службе ГАИ.

Тем не менее, в соответствии с действующими Правилами дорожного движения имеется возможность обучения в индивидуальном порядке на площадках или автодромах, закрытых для дорожного движения, что исключает вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий с другими участниками дорожного движения, а также минимизирует вероятность образования заторов и аварийных ситуаций на дороге.

— К закрытым площадкам можно относить огороженные территории (организации, строящиеся и другие объекты), въезд на территорию которых контролируется запирающими устройствами, шлагбаумами, воротами или другими техническими средствами, исключающими общий доступ транспортных средств.

То есть парковка гипермаркета и даже проселочная дорога не относятся к местам, где можно проводить обучение вождению. В соответствии со статьей 18.19 КоАП управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. За совершение данных действий повторно в течение года предусмотрен штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.





А где же тогда учиться? На большинство «закрытых площадок» вряд ли кто-то пустит, если это не ваш двор, огороженный шлагбаумом. Но обучаться там вождению — так себе затея. Остается один вариант — площадки, принадлежащие автошколам. Алгоритм действий прост — методично прозваниваете автошколы и интересуетесь, можно ли заехать к ним на автодром. Второй вариант — договариваться с инструктором «на месте»

Как выяснилось , в столичных автошколах свободное место для тренировок найти почти невозможно. Курсанты автошкол жалуются, что на автодромы их не пускают просто потому, что они все время заняты. Но мы решили пройтись по периферии: вдруг поучиться можно будет в пригороде. Но ни в Жодино, ни в Логойске нам помочь не смогли. А вот автошкола в Смолевичах откликнулась. Вежливый директор сообщил, что 7-го числа в автошколе выходной, и можно заехать на площадку и потренироваться. Попросил только не сломать стойки. Словом, только при определенном упорстве и наличии времени можно найти вариант потренировать как минимум «площадку». Но вот для прокачивания «города» в любом случае придется воспользоваться помощью сертифицированного инструктора.