ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На обычных дорогах без прав ездить нельзя, но где же поучиться ездить будущему водителю

06.11.2019 07:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

До 2003 года белорусские ПДД были более чем лояльны к идее самостоятельного обучения вождению. Для этого было достаточно трех лет стажа у обучающего вождению и опознавательных знаков «У» на автомобиле. Плюс существовал короткий список улиц, на которых было запрещено обучение вождению, например, главные проспекты Минска. Почему же эту возможность совершенствования водительских навыков изменили, и как теперь можно прокачать свой водительский скилл вне автошколы?


В «часы пик» на площадках автошкол слишком много машин, чтобы допускать еще и посторонних

Курсанты автошкол жалуются, что часов вождения по городу не хватает. Мы попытались выяснить, где и как по нынешним ПДД можно потренироваться под руководством мужа/брата/свата на своем автомобиле.

В ГАИ говорят, что данный пункт правил был не исключен, а усовершенствован для повышения уровня безопасности дорожного движения. 15 лет назад на дорогах было значительно меньше транспорта, и самостоятельное обучение вождению на дорогах общего пользования допускалось. Но с ростом трафика это перестало быть безопасным.

— Поэтому сегодня к конструкции автомобиля, используемого для обучения вождению на дорогах общего пользования, предъявляются соответствующие требования, а лица, занимающиеся обучением, проходят специальную подготовку. Все эти требования призваны обеспечить безопасность дорожного движения при обучении управлению механическими транспортными средствами, — пояснили в пресс-службе ГАИ.

Тем не менее, в соответствии с действующими Правилами дорожного движения имеется возможность обучения в индивидуальном порядке на площадках или автодромах, закрытых для дорожного движения, что исключает вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий с другими участниками дорожного движения, а также минимизирует вероятность образования заторов и аварийных ситуаций на дороге.

 — К закрытым площадкам можно относить огороженные территории (организации, строящиеся и другие объекты), въезд на территорию которых контролируется запирающими устройствами, шлагбаумами, воротами или другими техническими средствами, исключающими общий доступ транспортных средств.

То есть парковка гипермаркета и даже проселочная дорога не относятся к местам, где можно проводить обучение вождению. В соответствии со статьей 18.19 КоАП управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. За совершение данных действий повторно в течение года предусмотрен штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.


А где же тогда учиться? На большинство «закрытых площадок» вряд ли кто-то пустит, если это не ваш двор, огороженный шлагбаумом. Но обучаться там вождению — так себе затея. Остается один вариант — площадки, принадлежащие автошколам. Алгоритм действий прост — методично прозваниваете автошколы и интересуетесь, можно ли заехать к ним на автодром. Второй вариант — договариваться с инструктором «на месте»

Как выяснилось, в столичных автошколах свободное место для тренировок найти почти невозможно. Курсанты автошкол жалуются, что на автодромы их не пускают просто потому, что они все время заняты. Но мы решили пройтись по периферии: вдруг поучиться можно будет в пригороде. Но ни в Жодино, ни в Логойске нам помочь не смогли. А вот автошкола в Смолевичах откликнулась. Вежливый директор сообщил, что 7-го числа в автошколе выходной, и можно заехать на площадку и потренироваться. Попросил только не сломать стойки. Словом, только при определенном упорстве и наличии времени можно найти вариант потренировать как минимум «площадку». Но вот для прокачивания «города» в любом случае придется воспользоваться помощью сертифицированного инструктора.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курсанты автошкол жалуются, что часов вождения по городу не хватает. Где и как по нынешним ПДД можно потренироваться под руководством мужа/брата/свата на своем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: на встречу с вице-президентом ОАЭ Лукашенко пришел с сыновьями Колей и Виктором
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика