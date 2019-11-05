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Фотофакт: на встречу с вице-президентом ОАЭ Лукашенко пришел с сыновьями Колей и Виктором

06.11.2019 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стали известны некоторые обстоятельства общения главы Беларуси с шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, который одновременно является вице-президентом и премьером ОАЭ, а также правителем эмирата Дубай.

Оказывается Лукашенко пришел на встречу с двумя сыновьями – младшим Колей и старшим Виктором, пішет Салідарнасць.


Фото пресс-службы главы Беларуси

В компании арабских правителей Николай Лукашенко выглядел несколько потерянным.



Ранее глава Беларуси объяснял, что в арабских странах «принято все решать не по государственной линии, а через членов семьи».
 
 
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Стали известны некоторые обстоятельства общения главы Беларуси с шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом, который одновременно является вице-президентом и...
 
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