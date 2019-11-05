ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вы удивитесь: МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой

06.11.2019 07:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой может стать самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.

Вы удивитесь: МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой
В 2020 году экономика Гайаны вырастет на 86 процентов, по сравнению с 4,4% в текущем году. Предполагается, что к этому приведет разработка нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.

По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличится примерно до $15 млрд.

Такие показатели в 14 раз превысили бы темпы развития экономики Китая.

Гайана (официальное название — Кооператавная Республика Гайана -- бывшая британская колония. До 1966 года Британская Гвиана. 


Гайана -- государство на северо-восточном побережье Южной Америки. С севера омывается Атлантическим океаном, на западе граничит с Венесуэлой, на юге — с Бразилией, на востоке — с Суринамом. Гайана — единственная континентальная страна Южной Америки, входящая в Содружество наций, и единственная на континенте англоязычная страна.

По размеру ВВП на душу населения (3,9 тыс. долл. в 2009 году) Гайана занимала одно из последних мест среди стран Карибского региона и 157-е место в мире.
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой может стать самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гималайская соль и ядра конопли. Проверьте, знаете ли вы цены на модные ЗОЖ-продукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика