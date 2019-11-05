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Легкие деньги: воскрешение и крах МММ
Источник материала: Myfin
Раскрыть историю МММ только в экономических и юридических терминах не получается: есть факты, цифры и авторитетные заключения, но суть явления остается загадкой.
Есть теория, что МММ не рациональный проект, а природное явление вроде муравейника, в котором никто не понимает всей системы, однако она работает и воспроизводит саму себя.
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Фото носит иллюстративный характер, источник: mmm2011 Раскрыть историю МММ только в экономических и юридических терминах не получается: есть факты, цифры и...
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