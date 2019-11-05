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Легкие деньги: воскрешение и крах МММ

06.11.2019 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Легкие деньги: воскрешение и крах МММ
Фото носит иллюстративный характер, источник: mmm2011

Раскрыть историю МММ только в экономических и юридических терминах не получается: есть факты, цифры и авторитетные заключения, но суть явления остается загадкой.

  • Почему проект заведомо проигрышный с точки зрения математики и несимпатичный властям, расцвел, развился и даже вышел за пределы России?
  • Почему люди, не имевшие денег на базовые потребности, нашли колоссальные средства на строительство финансовой пирамиды?
  • И самое главное – почему эта пирамида снова и снова вырастала после каждого разрушения?

Есть теория, что МММ не рациональный проект, а природное явление вроде муравейника, в котором никто не понимает всей системы, однако она работает и воспроизводит саму себя. 

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: mmm2011 Раскрыть историю МММ только в экономических и юридических терминах не получается: есть факты, цифры и...
 
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