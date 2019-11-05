Легкие деньги: воскрешение и крах МММ

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: mmm2011

Раскрыть историю МММ только в экономических и юридических терминах не получается: есть факты, цифры и авторитетные заключения, но суть явления остается загадкой.

Почему проект заведомо проигрышный с точки зрения математики и несимпатичный властям, расцвел, развился и даже вышел за пределы России ?

с точки зрения математики и несимпатичный властям, расцвел, развился и даже ? Почему люди, не имевшие денег на базовые потребности , нашли колоссальные средства на строительство финансовой пирамиды ?

, нашли колоссальные средства на строительство ? И самое главное – почему эта пирамида снова и снова вырастала после каждого разрушения?

Есть теория, что МММ не рациональный проект, а природное явление вроде муравейника, в котором никто не понимает всей системы, однако она работает и воспроизводит саму себя.