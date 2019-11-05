Мы все этого так ждали. Впервые за 20 лет Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной

Источник материала: Tut.by

Голливудская звезда Киану Ривз посетил гала-вечер Art+Film Gala в лос-анджелесском музее LACMA, организованный при поддержке Gucci. Актер пришел на мероприятие вместе со своей возлюбленной — американской художницей Александрой Грант, рассказывает Buro247.

Ривз и Грант знакомы много лет, но официальных подтверждений отношений не было, но фанаты в социальных сетях принялись вовсю поздравлять Киану с обретением возлюбленной. Дело в том, что 20 лет назад в автокатастрофе погибла возлюбленная актера Дженнифер Сейм, а еще раньше пара потеряла совместного ребенка. С тех пор актер прослыл заядлым одиночкой: он болезненно переживал двойную потерю и отстранился от друзей и коллег.