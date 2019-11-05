Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Уважаемые жители Дубровенского района!

Сердечно поздравляем вас с Днем Октябрьской революции!

Несмотря на неоднозначность исторических оценок, эта яркая дата стала для нашего народа ориентиром на святые принципы братства и равноправия, служит символом великих преобразований и перемен к лучшему.

Мы чтим свое прошлое, а для успешного построения настоящего и будущего берем лучшие идеи, рожденные Октябрем, — идеи социальной справедливости и уважения к человеку труда.

Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек — настоящий патриот и хозяин родной земли.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и большого человеческого счастья!

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

Уважаемые жители Дубровенщины!

Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции!

Октябрь 1917 года изменил судьбу огромной страны и создал условия для национального возрождения населявших ее народов, для реализации права наций на самоопределение. Героическая летопись боевых побед и трудовых свершений в годы советской власти беспримерна. Братские народы Советского Союза сообща создавали мощную экономику, науку, культуру. Мы отдаем дань уважения этой исторической дате и поддерживаем идеалы равноправия, справедливости и бескорыстного служения людям, утвержденные Великим Октябрем.

Сформированные в период Советского Союза социально-экономические принципы легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, добра, новых достижений на благо нашей родной Беларуси!

Анатолий ЛУКАШОВ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.