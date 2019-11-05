ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

06.11.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)


Уважаемые жители Дубровенского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем Октябрьской революции!

Несмотря на неоднозначность исторических оценок, эта яркая дата стала для нашего народа ориентиром на святые принципы братства и равноправия, служит символом великих преобразований и перемен к лучшему.
Мы чтим свое прошлое, а для успешного построения настоящего и будущего берем лучшие идеи, рожденные Октябрем, — идеи социальной справедливости и уважения к человеку труда.
Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек — настоящий патриот и хозяин родной земли.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и большого человеческого счастья!

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

Уважаемые жители Дубровенщины!
Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции!

Октябрь 1917 года изменил судьбу огромной страны и создал условия для национального возрождения населявших ее народов, для реализации права наций на самоопределение. Героическая летопись боевых побед и трудовых свершений в годы советской власти беспримерна. Братские народы Советского Союза сообща создавали мощную экономику, науку, культуру. Мы отдаем дань уважения этой исторической дате и поддерживаем идеалы равноправия, справедливости и бескорыстного служения людям, утвержденные Великим Октябрем.
Сформированные в период Советского Союза социально-экономические принципы легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, добра, новых достижений на благо нашей родной Беларуси!

Анатолий ЛУКАШОВ,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые жители Дубровенского района! Сердечно поздравляем вас с Днем Октябрьской революции! Несмотря на неоднозначность исторических оценок, эта яркая дата...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы все этого так ждали. Впервые за 20 лет Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика