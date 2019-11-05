Даже в банк ходить не нужно. Посмотрели, где виртуальный «пластик» сделают бесплатнно

Виртуальные карты — отличная замена "пластику". Заказать их всегда можно удаленно, по ним можно рассчитываться за любые покупки в интернете, а порой даже и в магазинах, и получать за это кэшбек (правда, не везде). Мы решили подобрать для вас бесплатные виртуальные карты, чтобы выгода была двойная — за обслуживание ничего не платишь, а бонусы получаешь. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки оформляют такие карты, на какой срок и можно ли по ним снять наличные.
Виртуальную карту можно оформить через интернет-банкинг или мобильное приложение. Если у вас нет интернет-банкинга банка, в котором вы хотите выпустить карту, то в большинстве случаев есть возможность зарегистрироваться в нем через МСИ. Это база данных, в которой хранятся все необходимые для идентификации клиентов данные, затем они вносятся при первом же обращении в любой из белорусских банков.
Что касается пополнения карты, то есть несколько стандартных способов: в кассе банка, переводом с другой карты, через ЕРИП (инфокиоск, интернет-банкинг) по номеру договора, а также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.
Снимать наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии.
Счет в BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года
Банк Решение,
Visa Virtual и карта А1-banking
Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking.
По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Также подключается бесплатное СМС-информирование.
Снять наличные можно только при закрытии счета.
Счет Visa Virtual в BYN, USD или EUR.
Оформляется на 1 год только к новому счету.
Беларусбанк,
Виртуальная карточка Visa Classic
Оформить карту можно только в интернет-банкинге к новому счету или к действующему.
В первые 3 месяца обслуживания — бесплатное SMS-оповещение о расходных и приходных операциях.
Снять наличные возможно только, если карта занесена в стоп-лист. А также если виртуальная карточка оформлена к счету, по которому нет других основных и дополнительных карточек.
Для снятия нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом.
Счет в BYN, USD, EUR или RUВ. Срок действия — 2 года.
Белгазпромбанк,
Виртуальная карта Mastercard Gold
Карта можно заказать в интернет-банке или мобильном приложении.
Если привязать ее к сервису Samsung Pay, то возможна оплата при помощи терминала.
Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard.
Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии.
Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 5 лет.
Приорбанк,
Виртуальная карта Visa
Карта открывается через интернет-банкинг или приложение.
Если нет действующей карты в банке, выпустить виртуальную не сможете.
Карты участвует в партнерской программе KEYcard.
Снять наличные можно только при закрытии счеты в банке.
Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 4 года.
Белинвестбанк,
Visa Virtual Reality и Виртуальная карточка «Cashelkoff»
Карта Visa VR оформляется в интернет- или мобильном банкинге.
Оформить карту Cashelkoff можно через сайт cashelkoff.by или интернет-банкинг Белинвестбанка. По ней действует программа лояльности банка «BIB — Bonus"(кэшбек), а также кэшбек от «Палома Сервис» за покупки в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ».
Снимать наличные можно отделениях банка с паспортом, но будет комиссия — 5% (мин. 8 BYN/ 5 USD/EUR или 300 RUB).
Первую Visa Virtual Reality можно выпустить бесплатно. За последующие выпуски — 0,99 BYN/ 0,49 USD/EUR/
49,99 RUB. Срок действия до 1 года.
Cashelkoff оформляется только в BYN, срок действия — 3 года.
БПС-Сбербанк,
Visa Virtuon и MasterCard Virtual
Карта оформляется в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка.
Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке.
Для снятия наличных нужно предварительно занести карту в стоп-лист (1 BYN), затем в отделении банка написать заявление, которое будет рассматриваться начальником отделения.
Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок — до 5 лет.
Название банка, карта, валюта счета, срок действия
Описание
Банк БелВЭБ,
Виртуальная карточка MasterCard Standard
Счет в BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года
Заказать карту можно только через интернет-банк.
Снимать наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии.
Банк Решение,
Visa Virtual и карта А1-banking
Счет Visa Virtual в BYN, USD или EUR.
Оформляется на 1 год только к новому счету.
Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking.
По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Также подключается бесплатное СМС-информирование.
Снять наличные можно только при закрытии счета.
Беларусбанк,
Виртуальная карточка Visa Classic
Счет в BYN, USD, EUR или RUВ. Срок действия — 2 года.
Оформить карту можно только в интернет-банкинге к новому счету или к действующему.
В первые 3 месяца обслуживания — бесплатное SMS-оповещение о расходных и приходных операциях.
Снять наличные возможно только, если карта занесена в стоп-лист. А также если виртуальная карточка оформлена к счету, по которому нет других основных и дополнительных карточек.
Для снятия нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом.
Белгазпромбанк,
Виртуальная карта Mastercard Gold
Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 5 лет.
Карта можно заказать в интернет-банке или мобильном приложении.
Если привязать ее к сервису Samsung Pay, то возможна оплата при помощи терминала.
Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard.
Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии.
Приорбанк,
Виртуальная карта Visa
Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 4 года.
Карта открывается через интернет-банкинг или приложение.
Если нет действующей карты в банке, выпустить виртуальную не сможете.
Карты участвует в партнерской программе KEYcard.
Снять наличные можно только при закрытии счеты в банке.
Белинвестбанк,
Visa Virtual Reality и Виртуальная карточка «Cashelkoff»
Первую Visa Virtual Reality можно выпустить бесплатно. За последующие выпуски — 0,99 BYN/ 0,49 USD/EUR/
49,99 RUB. Срок действия до 1 года.
Cashelkoff оформляется только в BYN, срок действия — 3 года.
Карта Visa VR оформляется в интернет- или мобильном банкинге.
Оформить карту Cashelkoff можно через сайт cashelkoff.by или интернет-банкинг Белинвестбанка. По ней действует программа лояльности банка «BIB — Bonus"(кэшбек), а также кэшбек от «Палома Сервис» за покупки в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ».
Снимать наличные можно отделениях банка с паспортом, но будет комиссия — 5% (мин. 8 BYN/ 5 USD/EUR или 300 RUB).
БПС-Сбербанк,
Visa Virtuon и MasterCard Virtual
Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок — до 5 лет.
Карта оформляется в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка.
Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке.
Для снятия наличных нужно предварительно занести карту в стоп-лист (1 BYN), затем в отделении банка написать заявление, которое будет рассматриваться начальником отделения.