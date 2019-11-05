Даже в банк ходить не нужно. Посмотрели, где виртуальный «пластик» сделают бесплатнно

Источник материала: Tut.by

Виртуальные карты — отличная замена "пластику". Заказать их всегда можно удаленно, по ним можно рассчитываться за любые покупки в интернете, а порой даже и в магазинах, и получать за это кэшбек (правда, не везде). Мы решили подобрать для вас бесплатные виртуальные карты, чтобы выгода была двойная — за обслуживание ничего не платишь, а бонусы получаешь. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки оформляют такие карты, на какой срок и можно ли по ним снять наличные.





Виртуальную карту можно оформить через интернет-банкинг или мобильное приложение. Если у вас нет интернет-банкинга банка, в котором вы хотите выпустить карту, то в большинстве случаев есть возможность зарегистрироваться в нем через МСИ . Это база данных, в которой хранятся все необходимые для идентификации клиентов данные, затем они вносятся при первом же обращении в любой из белорусских банков.

Что касается пополнения карты, то есть несколько стандартных способов: в кассе банка, переводом с другой карты, через ЕРИП (инфокиоск, интернет-банкинг) по номеру договора, а также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.

Название банка Описание Валюта счета, срок действия Банк БелВЭБ, Виртуальная карточка MasterCard Standard Заказать карту можно только через интернет-банк. Снимать наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии. Счет в BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года Банк Решение, Visa Virtual и карта А1-banking Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking. По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Также подключается бесплатное СМС-информирование. Снять наличные можно только при закрытии счета. Счет Visa Virtual в BYN, USD или EUR. Оформляется на 1 год только к новому счету. Беларусбанк, Виртуальная карточка Visa Classic Оформить карту можно только в интернет-банкинге к новому счету или к действующему. В первые 3 месяца обслуживания — бесплатное SMS-оповещение о расходных и приходных операциях. Снять наличные возможно только, если карта занесена в стоп-лист. А также если виртуальная карточка оформлена к счету, по которому нет других основных и дополнительных карточек. Для снятия нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом. Счет в BYN, USD, EUR или RUВ. Срок действия — 2 года. Белгазпромбанк, Виртуальная карта Mastercard Gold Карта можно заказать в интернет-банке или мобильном приложении. Если привязать ее к сервису Samsung Pay, то возможна оплата при помощи терминала. Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard. Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии. Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 5 лет. Приорбанк, Виртуальная карта Visa Карта открывается через интернет-банкинг или приложение. Если нет действующей карты в банке, выпустить виртуальную не сможете. Карты участвует в партнерской программе KEYcard. Снять наличные можно только при закрытии счеты в банке. Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 4 года. Белинвестбанк, Visa Virtual Reality и Виртуальная карточка «Cashelkoff» Карта Visa VR оформляется в интернет- или мобильном банкинге. Оформить карту Cashelkoff можно через сайт cashelkoff.by или интернет-банкинг Белинвестбанка. По ней действует программа лояльности банка «BIB — Bonus"(кэшбек), а также кэшбек от «Палома Сервис» за покупки в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ». Снимать наличные можно отделениях банка с паспортом, но будет комиссия — 5% (мин. 8 BYN/ 5 USD/EUR или 300 RUB). Первую Visa Virtual Reality можно выпустить бесплатно. За последующие выпуски — 0,99 BYN/ 0,49 USD/EUR/ 49,99 RUB. Срок действия до 1 года. Cashelkoff оформляется только в BYN, срок действия — 3 года. БПС-Сбербанк, Visa Virtuon и MasterCard Virtual Карта оформляется в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка. Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке. Для снятия наличных нужно предварительно занести карту в стоп-лист (1 BYN), затем в отделении банка написать заявление, которое будет рассматриваться начальником отделения. Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок — до 5 лет.

Название банка, карта, валюта счета, срок действия Описание Банк БелВЭБ, Виртуальная карточка MasterCard Standard Счет в BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года Заказать карту можно только через интернет-банк. Снимать наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии. Банк Решение, Visa Virtual и карта А1-banking Счет Visa Virtual в BYN, USD или EUR. Оформляется на 1 год только к новому счету. Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking. По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Также подключается бесплатное СМС-информирование. Снять наличные можно только при закрытии счета. Беларусбанк, Виртуальная карточка Visa Classic Счет в BYN, USD, EUR или RUВ. Срок действия — 2 года. Оформить карту можно только в интернет-банкинге к новому счету или к действующему. В первые 3 месяца обслуживания — бесплатное SMS-оповещение о расходных и приходных операциях. Снять наличные возможно только, если карта занесена в стоп-лист. А также если виртуальная карточка оформлена к счету, по которому нет других основных и дополнительных карточек. Для снятия нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом. Белгазпромбанк, Виртуальная карта Mastercard Gold Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 5 лет. Карта можно заказать в интернет-банке или мобильном приложении. Если привязать ее к сервису Samsung Pay, то возможна оплата при помощи терминала. Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard. Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии. Приорбанк, Виртуальная карта Visa Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 4 года. Карта открывается через интернет-банкинг или приложение. Если нет действующей карты в банке, выпустить виртуальную не сможете. Карты участвует в партнерской программе KEYcard. Снять наличные можно только при закрытии счеты в банке. Белинвестбанк, Visa Virtual Reality и Виртуальная карточка «Cashelkoff» Первую Visa Virtual Reality можно выпустить бесплатно. За последующие выпуски — 0,99 BYN/ 0,49 USD/EUR/ 49,99 RUB. Срок действия до 1 года. Cashelkoff оформляется только в BYN, срок действия — 3 года. Карта Visa VR оформляется в интернет- или мобильном банкинге. Оформить карту Cashelkoff можно через сайт cashelkoff.by или интернет-банкинг Белинвестбанка. По ней действует программа лояльности банка «BIB — Bonus"(кэшбек), а также кэшбек от «Палома Сервис» за покупки в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ». Снимать наличные можно отделениях банка с паспортом, но будет комиссия — 5% (мин. 8 BYN/ 5 USD/EUR или 300 RUB). БПС-Сбербанк, Visa Virtuon и MasterCard Virtual Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок — до 5 лет. Карта оформляется в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка. Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке. Для снятия наличных нужно предварительно занести карту в стоп-лист (1 BYN), затем в отделении банка написать заявление, которое будет рассматриваться начальником отделения.