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Даже в банк ходить не нужно. Посмотрели, где виртуальный «пластик» сделают бесплатнно

06.11.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виртуальные карты — отличная замена "пластику". Заказать их всегда можно удаленно, по ним можно рассчитываться за любые покупки в интернете, а порой даже и в магазинах, и получать за это кэшбек (правда, не везде). Мы решили подобрать для вас бесплатные виртуальные карты, чтобы выгода была двойная — за обслуживание ничего не платишь, а бонусы получаешь. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки оформляют такие карты, на какой срок и можно ли по ним снять наличные.


Виртуальную карту можно оформить через интернет-банкинг или мобильное приложение. Если у вас нет интернет-банкинга банка, в котором вы хотите выпустить карту, то в большинстве случаев есть возможность зарегистрироваться в нем через МСИ. Это база данных, в которой хранятся все необходимые для идентификации клиентов данные, затем они вносятся при первом же обращении в любой из белорусских банков.

Что касается пополнения карты, то есть несколько стандартных способов: в кассе банка, переводом с другой карты, через ЕРИП (инфокиоск, интернет-банкинг) по номеру договора, а также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.

Название банка

Описание

Валюта счета, срок действия

Банк БелВЭБ,

Виртуальная карточка MasterCard Standard

Заказать карту можно только через интернет-банк.

Снимать наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии.

Счет в BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года

Банк Решение,

Visa Virtual и карта А1-banking

Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking.

По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Также подключается бесплатное СМС-информирование.

Снять наличные можно только при закрытии счета.

Счет Visa Virtual в BYN, USD или EUR.

Оформляется на 1 год только к новому счету.

Беларусбанк,

Виртуальная карточка Visa Classic

Оформить карту можно только в интернет-банкинге к новому счету или к действующему.

В первые 3 месяца обслуживания — бесплатное SMS-оповещение о расходных и приходных операциях.

Снять наличные возможно только, если карта занесена в стоп-лист. А также если виртуальная карточка оформлена к счету, по которому нет других основных и дополнительных карточек.

Для снятия нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом.

Счет в BYN, USD, EUR или RUВ. Срок действия — 2 года.

Белгазпромбанк,

Виртуальная карта Mastercard Gold

Карта можно заказать в интернет-банке или мобильном приложении.

Если привязать ее к сервису Samsung Pay, то возможна оплата при помощи терминала.

Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard.

Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии.

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 5 лет.

Приорбанк,

Виртуальная карта Visa

Карта открывается через интернет-банкинг или приложение.

Если нет действующей карты в банке, выпустить виртуальную не сможете.

Карты участвует в партнерской программе KEYcard.

Снять наличные можно только при закрытии счеты в банке.

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 4 года.

Белинвестбанк,

Visa Virtual Reality и Виртуальная карточка «Cashelkoff»

Карта Visa VR оформляется в интернет- или мобильном банкинге.

Оформить карту Cashelkoff можно через сайт cashelkoff.by или интернет-банкинг Белинвестбанка. По ней действует программа лояльности банка «BIB — Bonus"(кэшбек), а также кэшбек от «Палома Сервис» за покупки в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ».

Снимать наличные можно отделениях банка с паспортом, но будет комиссия — 5% (мин. 8 BYN/ 5 USD/EUR или 300 RUB).

Первую Visa Virtual Reality можно выпустить бесплатно. За последующие выпуски — 0,99 BYN/ 0,49 USD/EUR/

49,99 RUB. Срок действия до 1 года.

Cashelkoff оформляется только в BYN, срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк,

Visa Virtuon и MasterCard Virtual

Карта оформляется в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка.

Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке.

Для снятия наличных нужно предварительно занести карту в стоп-лист (1 BYN), затем в отделении банка написать заявление, которое будет рассматриваться начальником отделения.

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок — до 5 лет.

Название банка, карта, валюта счета, срок действия

Описание

Банк БелВЭБ,

Виртуальная карточка MasterCard Standard

Счет в BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года

Заказать карту можно только через интернет-банк.

Снимать наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии.

Банк Решение,

Visa Virtual и карта А1-banking

Счет Visa Virtual в BYN, USD или EUR.

Оформляется на 1 год только к новому счету.

Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking.

По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Также подключается бесплатное СМС-информирование.

Снять наличные можно только при закрытии счета.

Беларусбанк,

Виртуальная карточка Visa Classic

Счет в BYN, USD, EUR или RUВ. Срок действия — 2 года.

Оформить карту можно только в интернет-банкинге к новому счету или к действующему.

В первые 3 месяца обслуживания — бесплатное SMS-оповещение о расходных и приходных операциях.

Снять наличные возможно только, если карта занесена в стоп-лист. А также если виртуальная карточка оформлена к счету, по которому нет других основных и дополнительных карточек.

Для снятия нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом.

Белгазпромбанк,

Виртуальная карта Mastercard Gold

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 5 лет.

Карта можно заказать в интернет-банке или мобильном приложении.

Если привязать ее к сервису Samsung Pay, то возможна оплата при помощи терминала.

Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard.

Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии.

Приорбанк,

Виртуальная карта Visa

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 4 года.

Карта открывается через интернет-банкинг или приложение.

Если нет действующей карты в банке, выпустить виртуальную не сможете.

Карты участвует в партнерской программе KEYcard.

Снять наличные можно только при закрытии счеты в банке.

Белинвестбанк,

Visa Virtual Reality и Виртуальная карточка «Cashelkoff»

Первую Visa Virtual Reality можно выпустить бесплатно. За последующие выпуски — 0,99 BYN/ 0,49 USD/EUR/

49,99 RUB. Срок действия до 1 года.

Cashelkoff оформляется только в BYN, срок действия — 3 года.

Карта Visa VR оформляется в интернет- или мобильном банкинге.

Оформить карту Cashelkoff можно через сайт cashelkoff.by или интернет-банкинг Белинвестбанка. По ней действует программа лояльности банка «BIB — Bonus"(кэшбек), а также кэшбек от «Палома Сервис» за покупки в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ».

Снимать наличные можно отделениях банка с паспортом, но будет комиссия — 5% (мин. 8 BYN/ 5 USD/EUR или 300 RUB).

БПС-Сбербанк,

Visa Virtuon и MasterCard Virtual

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок — до 5 лет.

Карта оформляется в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка.

Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке.

Для снятия наличных нужно предварительно занести карту в стоп-лист (1 BYN), затем в отделении банка написать заявление, которое будет рассматриваться начальником отделения.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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