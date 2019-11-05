В парламенте состоялось «нулевое» чтение бюджета на 2020 год

Источник материала: Аргументы и факты

По итогам 2020 года страна, как ожидается, останется в минусе на 0,995 млрд руб.

Доходная часть бюджета будет складываться из налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений.

Так, государство рассчитывает в 2010 году собрать налогов на 19,8 млрд рублей. Только налоги на товары (работы, услуги) принесут 12,75 млрд.

Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности превысят 4,78 млрд.