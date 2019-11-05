ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В парламенте состоялось «нулевое» чтение бюджета на 2020 год

06.11.2019 08:23 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В парламенте состоялось «нулевое» чтение бюджета на 2020 год
Фото из открытых источников

По итогам 2020 года страна, как ожидается, останется в минусе на 0,995 млрд руб.

Доходная часть бюджета будет складываться из налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений.

Так, государство рассчитывает в 2010 году собрать налогов на 19,8 млрд рублей. Только налоги на товары (работы, услуги) принесут 12,75 млрд.

Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности превысят 4,78 млрд.

В свою очередь неналоговые доходы составят 3,22 млрд. Наконец, безвозмездные поступления принесут ещё 1,41 млрд. 

В парламенте состоялось «нулевое» чтение бюджета на 2020 год
Как в 2020 году потратят деньги, выделенные на дороги?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно проекту закона «О республиканском бюджете на 2020 год» расходы бюджета на 2020 год составят около 25,42 миллиарда рублей, доходы – 24,43 млрд руб. То есть бюджет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика