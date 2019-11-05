В парламенте состоялось «нулевое» чтение бюджета на 2020 год

По итогам 2020 года страна, как ожидается, останется в минусе на 0,995 млрд руб.
Доходная часть бюджета будет складываться из налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений.
Так, государство рассчитывает в 2010 году собрать налогов на 19,8 млрд рублей. Только налоги на товары (работы, услуги) принесут 12,75 млрд.
Налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности превысят 4,78 млрд.
В свою очередь неналоговые доходы составят 3,22 млрд. Наконец, безвозмездные поступления принесут ещё 1,41 млрд.