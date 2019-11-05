«Нашла в телефоне мужа бурные переписки с бывшей. Говорит, это я его довела». На письмо отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Можно ли считать изменой «бурную переписку» с бывшей? Таким вопросом задается наша читательница, которая обнаружила в телефоне мужа откровенные сообщения от другой женщины — и теперь не может заставить себя снова ему доверять. Послушаем психолога.





Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— С мужем в браке мы уже третий год, есть годовалый сын. Поженились по любви. Все было отлично. Он ласковый, внимательный муж. Благодаря ему у нас была и гармония, и любовь. Нашу семью в свои 25 он обеспечивает на ура.

Но случилось ужасное. На фоне быта начались бесконечные скандалы. Моей вины в этом много, и я это признаю. Одно цеплялось за другое, и отношение мужа ко мне стало меняться. Мы сменили место жительства, он — работу. И началось… Постоянные задержки допоздна на работе. Перестал давать мне свой телефон, хотя раньше я пользовалась им свободно.

Ну меня это насторожило, и в итоге я залезла туда тайком. И, конечно, нашла бурные переписки с его бывшей. Ловлю его на этом уже в третий раз. Все происходящее он объясняет тем, что я довела его своим поведением и отношением к нему. Уходить он не намерен. Клянется, что это просто переписки и звонки, что они не виделись и он мне не изменял.





Договорились, что будем жить как раньше, когда было все хорошо. Договорились, что между нами должно быть полное доверие. Он даже дал мне свой пароль от телефона, и вроде все нужно забыть… Но я не могу. Постоянно вспоминаю переписки и как он, глядя в глаза, врал мне. И боюсь, что сейчас врет так же. Я опять начинаю задавать ему вопросы, он в ответ злится — и происходит ссора, в которой куча взаимных претензий. Пытаюсь себя сдерживать и, раз осталась с ним, жить по-человечески, но мое недоверие к нему не дает это сделать. Подскажите, как мне изменить ситуацию?

Комментарий психолога:

Янина Коновко, психолог Центра успешных отношений



— Доверие — один из базовых факторов, на которых строится семья. Перестать его чувствовать легко, а вот восстановить — достаточно сложно.

Муж говорит вам, что не изменял, не предавал, не виделся со своей бывшей, хочет сохранить семью. Из чего можно сделать вывод, что семья для него в любом случае важнее и дороже, чем то, что происходило между ним и другой женщиной.

Вам, безусловно, сложно начать заново ему верить и перестать сомневаться в его чувствах к вам. И надо понимать, что все, что происходит сейчас с вами, — это нормально.

Если ваше желание сохранить семью взаимно, то необходимо научиться жить с этим уже свершившимся фактом его переписки. Продолжать наблюдать за его поведением, отношением к вам. Если вы для него любимы и дороги, он сделает все возможное, чтобы не причинять вам боль снова.

Однако на пустом месте такие переписки не возникают. Муж говорит, что вы «довели его своим поведением и отношением к нему». Этими фразами, он, конечно, перекладывает ответственность за свой проступок на вас, но стоит копнуть глубже и поискать причины произошедшего.

О каком вашем поведении, о каком отношении он говорит? Что не чувствует ваш муж? Может быть, вашей поддержки, может, он потерял собственную ценность в ваших глазах, пока вы всецело были погружены в родившегося ребенка? Постарайтесь спокойно, честно и обстоятельно обсудить все моменты в вашей семейной жизни, которые не устраивают. Лучше даже прописать на листе пожелания друг другу — каких действий и слов вы ждете.

Вернуть доверие — процесс небыстрый. Хотя бы год должен пройти, чтобы ваша жизнь вернулась на круги своя. Само по себе это не произойдет, надо провести совместную кропотливую работу.

Пробуйте, и у вас обязательно получится.