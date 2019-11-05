Освоение Севера: полярники Беларуси отправились в антарктическую экспедицию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Освоение Севера. Белорусские полярники отправились в 12-ую антарктическую экспедицию, передает «МИР 24».

Ученые отберут пробы природных материалов, примут участие в работе российских, болгарских и турецких коллег. Команда полетит из Минска в Кейптаун, оттуда доберется до антарктической станции «Новолазаревская». А затем дойдет до конечной точки маршрута – горы Вечерняя. Там достраивается первая белорусская полярная станция.



«В конце сезона мы ждем поступление генерального груза: конструкции станции, хирургии. Она будет со всем нужным оборудованием. Причем специалисты, которые работают на Большой земле, посмотрели и сказали, что можно только позавидовать. Придет лабораторный новейший модуль, придет жилая секция, то есть мы уже завершаем монтаж первой очереди белорусской станции. И уже со следующего сезона мы будем готовы к зимовке», – рассказал начальник экспедиции Алексей Гайдашов.

В экспедиции принимает участие и старейший действующий полярник Юрий Гигиняк. Ему уже 74 года.