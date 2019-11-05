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Освоение Севера: полярники Беларуси отправились в антарктическую экспедицию
06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Освоение Севера. Белорусские полярники отправились в 12-ую антарктическую экспедицию, передает «МИР 24».
Ученые отберут пробы природных материалов, примут участие в работе российских, болгарских и турецких коллег. Команда полетит из Минска в Кейптаун, оттуда доберется до антарктической станции «Новолазаревская». А затем дойдет до конечной точки маршрута – горы Вечерняя. Там достраивается первая белорусская полярная станция.
В экспедиции принимает участие и старейший действующий полярник Юрий Гигиняк. Ему уже 74 года.
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Ученые отберут пробы природных материалов, примут участие в работе российских, болгарских и турецких коллег.
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