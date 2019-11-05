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Азаренко ответила троллям, выложив фото в новом купальнике
Источник материала: Tut.by
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко потроллила пользователей,
Напомним, вчера Вика опубликовала снимок, где она стоит с сыном Лео на берегу океана. Большинство комментариев было связано с дизайном купальника, который очень не понравился ее подписчикам.
Но белоруска в ответ на негатив не стала удалять фото, а, наоборот, потроллила хейтеров новым.
— Поскольку люди «прожарили» мой купальник, а мне очень важно их мнение, то я пойду на пляж вот так … Это лучше?
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