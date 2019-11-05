Азаренко ответила троллям, выложив фото в новом купальнике

Источник материала: Tut.by

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко потроллила пользователей, негативно отреагировавших на ее снимок в купальнике в Instagram.

Напомним, вчера Вика опубликовала снимок, где она стоит с сыном Лео на берегу океана. Большинство комментариев было связано с дизайном купальника, который очень не понравился ее подписчикам.

Но белоруска в ответ на негатив не стала удалять фото, а, наоборот, потроллила хейтеров новым.

— Поскольку люди «прожарили» мой купальник, а мне очень важно их мнение, то я пойду на пляж вот так … Это лучше?