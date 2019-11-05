Источник материала: Герой працы

12 ноября начинается досрочное голосование

12 ноября начинается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Во время досрочного голосования избирательные участки работают с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Избирательные бюлетени выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.

Апублікавана ў №87 ад 06.11.2019 г.