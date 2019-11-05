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12 ноября начинается досрочное голосование

06.11.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

12 ноября начинается досрочное голосование
12 ноября начинается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
12 ноября начинается досрочное голосование
Во время досрочного голосования  избирательные участки работают с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Избирательные бюлетени выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.
Апублікавана ў №87 ад 06.11.2019 г.
 
 
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12 ноября начинается досрочное голосование 12 ноября начинается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания...
 
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