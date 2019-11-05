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12 ноября начинается досрочное голосование
06.11.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
12 ноября начинается досрочное голосование
12 ноября начинается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
Во время досрочного голосования избирательные участки работают с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Избирательные бюлетени выдаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.
Апублікавана ў №87 ад 06.11.2019 г.
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12 ноября начинается досрочное голосование 12 ноября начинается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания...
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