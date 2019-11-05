«Нужно потянуть меня за волосы и нежно прошептать: «Свари борщ!». Мнение о полной откровенности в отношениях

Источник материала: Tut.by

Психологи говорят, что нужно говорить. Причем утверждают, что разговаривать нужно со всеми подряд, рассказывая о том, что бы ты от них хотел. Наш колумнист Александр Зантович представил, что могло бы получиться, если бы мужчины действительно рассказывали женщинам обо всем.

Говорят: если все время молча ждать от людей чего-то, они так и не узнают, чего ты ждешь. Никто не будет поступать так, как ты придумал, ты будешь на всех обижаться и ругаться почем зря. Прослывешь злобным, грустным человеком, у которого нет друзей.

И напротив, если всех подготовить к ожиданиям своим, они будут точно знать, что ты от них хочешь. И ты либо это получишь, либо будешь совершенно уверен, что все вокруг дураки, потому что знали и все равно не сделали.

Причем разговаривать нужно со всеми: с начальством, с кондуктором, следователем, асоциальным хулиганом и проктологом. Но самое важное — со своей второй половинкой. Своей боевой подругой, своей женщиной. Вот так говорят психологи.





Ведь природа всех конфликтов одна и та же: что-то люди друг с другом не обсудили, каждый сам себе чего-то придумал, каждый поступал так, как считал лучше, в итоге — все в обиде, бьют посуду, кричат до хрипоты и выбрасывают вещи из окна, как настоящие итальянцы.

Поэтому нужно как можно подробнее обсудить, как вы видите свою совместную жизнь.

В принципе, чем раньше это сделаешь, тем лучше. Все важнейшие аспекты.

Во сколько ты должен приходить с работы.

Как расставлять тарелки в сушилке — слева направо или справа налево.

Важно ли знать пароли от соцсетей друг друга.

Как выдавливать пасту из тюбика, чтобы никого не бесить.

Кто забирает ребенка из садика.

Можно ли заводить романы на стороне.

Правильно ли бить человека половником по голове за невинный вопрос.

Особенно важно обсудить все, что касается постели. И, как вы, конечно, сразу же поняли, речь не о форме пододеяльника.

У человека, воспитанного советской системой образования, такие обсуждения вызывают нервный смех. Но нужно себя сдерживать и без тени улыбки выслушивать все пожелания.

Значит, после того как ты три с половиной минуты гладил мою попу, нужно легонько укусить меня за мочку уха, слегка потянуть за волосы и нежно прошептать «Свари мне борщ!».

В общем, коммуникации, открытые, честные и правдивые разговоры — они укрепляют отношения. Со временем малознакомая женщина, с которой, может быть, случайно когда-то замутил, превращается в близкого, понимающего друга.

Друга, с которым можно поговорить обо всем. Это твой соратник. Союзник. Твой надежный тыл.

И, естественно, ты начинаешь этим обстоятельством пользоваться.





И начинаешь ей рассказывать обо всем. Например, какая тупая у тебя работа и какие имбецилы сидят в этом душном офисе. Как начальник-самодур лишил тебя премии только за то, что ты пришел на совещание пьяный. Как ты забыл сохранить отчет, что делал четырнадцать часов. Как без тебя никто не может бутыль поменять в кулере.

Потом начинаешь жаловаться на недостаток денег. Вспоминаешь школьного друга, который недавно получил от венчурного фонда триста миллионов долларов. Сокрушаешься о том, как неприлично много зарабатывает сосед, что торгует кошачьим кормом.

А потом доходит даже до того, что ты жалуешься ей на здоровье. Представляешь, я сегодня утром чихнул — и у меня свело шею. Один глаз по утрам видит хуже другого. И посмотри, что это у меня за сыпь на лопатке.

В общем, жалуешься на все, за исключением разве что самой женщины. На нее ты жалуешься любовнице.

И вот так, незаметно, ты превращаешься в нытика.





Получается, что за порогом ты — мужчина, мачо, решала и альфа-молодец. А дома — вытянутые коленки, дырявые тапки, майка-алкоголичка и простатит.

Твоя вторая половинка видит тебя всегда в максимально расслабленном и беззащитном состоянии. Потому что дома ты не скрываешься. Не играешь роли. Ты приходишь домой за подзарядкой. Выплескиваешь негатив, обсуждаешь проблемы, просишь поддержки.

И все это для тебя неплохо. Только вот Ослик Иа — наименее сексуальный персонаж сказок про Винни Пуха. Ну если там вообще есть сексуальные персонажи.

Я о том, что грустных и депрессивных никто не любит. Они непривлекательны. С ними не хочется проводить время.

Женщина, кстати, тоже вполне может дома расслабляться, плакаться о своих неудачах, подленьких подружках, начальнике-хаме или агрессивных мужланах за рулем. И, естественно, ходить по квартире лишь бы в чем, лохматая, ковыряясь в ушах.





А потом они смотрят друг на друга и думают: «А чего я в нем (в ней) нашла (нашел)?».

Глянешь вокруг — вон их сколько: ухоженных, веселых, остроумных! Зачем мне постоянно слушать поток жалоб от этого малопривлекательного человека? Один только плюс — самому напрягаться не нужно.

И я вот думаю. Партнер-друг — это, конечно, круто. Здесь можно и нужно согласиться со специалистами. Но для того, чтобы совместная дорога не казалась унылой, придется постараться и развернуть вектор внимания пары снаружи вовнутрь.





Говорят, в Индии принято максимально красиво выглядеть именно дома. На улицу можно выйти как попало. Но дома — родные, близкие, наиболее важные люди. И у мусульманских женщин так же. За порогом — черный балахон. А дома, если его снять, — короткий топик и колечко в пупке — красота!

Думается мне, что и нам надо так. Перестать воспринимать своего партнера как что-то само собой разумеющееся. Как поношенную удобную домашнюю майку. А ценить возможность находиться рядом друг с другом. И стараться. И готовиться к встрече.

Ведь давно известно. Кто бреется утром — бреется для начальства. Кто бреется вечером — бреется для жены. А правильно — вообще бриться на работе. И спать там же. Чтобы домой приходить красивым, ухоженным, радостным, бодрым и отдохнувшим. Потому что дома — она. Стройная, в вечернем платье, в макияже… Нужно соответствовать!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.