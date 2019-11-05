«Мне много раз снилась Олимпиада». Фристайлист Станислав Гладченко - о спорте и девушках

Источник материала: Tut.by

Стать профессиональным спортсменом участник Олимпийских игр-2018 Станислав Гладченко решил не сразу. Будучи подростком, он даже прятался в подъезде, чтобы не идти на тренировку. Вместе с Maggi мы сходили в гости к герою, приготовили щи и узнали, какого режима дня придерживается спортсмен и как покер помогает ему на соревнованиях.

Проект «Белорусские холостяки» продолжается. Он посвящен известным неженатым белорусам, которые рассказывают о своем отношении к семье и домашним обязанностям. Мы узнаем, как эти мужчины выстраивают распорядок дня, чем занимаются в свободное время, а также расспросим их о карьерных и личных планах.

«На Олимпиаде даже в воздухе чувствуется напряжение»

В спорт Станислав попал благодаря отцу. Тот занимался прыжками в воду, и, когда его тренер перешел во фристайл, доверил специалисту сына.





— С шести до девяти лет я лыж не видел. Только зал физической подготовки, — вспоминает Станислав. — Поэтому не сразу понял, чем занимаюсь. Было просто какое-то увлечение, было интереснее кататься на лыжах и прыгать, чем курить и пить пиво.

Правда, попытки прогуливать тренировки тоже случались:

— Это была зима, мне было 13 лет. Говорил маме, что пошел на тренировку, а сам просто сидел в подъезде и не хотел идти. Было обидно, что все ребята катаются с горки, а мне нужно на занятия.

Мама находила героя и уговаривала его отправиться на тренировку. Потом Стас начал ездить на сборы и увлекся. То, что он будет профессиональным спортсменом, парень понял в Республиканском училище олимпийского резерва. Там появилась мечта — выиграть олимпийскую медаль.



Сегодня Стас готовит на обед щи с картошкой, капустой и заправкой

В 2018 году Станислав попал в состав олимпийской сборной Беларуси. На соревнованиях в Пхёнчхане он занял шестое место.

— Мне много раз снилась Олимпиада. Я представлял различные ситуации: думал, как буду прыгать, если большинство соперников выступит хорошо, выстраивал тактику. На самих соревнованиях у меня не было предстартового мандража, потому что я будто бы все это уже проходил. Хотя все равно от волнения за неделю похудел на четыре килограмма, — рассказывает парень.

По его мнению, Олимпийские игры по духу отличаются от любых других соревнований. Даже в воздухе чувствуется напряжение. С этой атмосферой не сравнится ни один чемпионат мира.

В неделю у Станислава 11 тренировок: по две каждый день, за исключением субботы. Прежде чем сделать прыжок на снег, спортсмен отрабатывает его на воде. А еще тренируется на батуте, занимается общей физической подготовкой. Между занятиями отведено время на отдых, который включает восстановительные процедуры. Домой фристайлист возвращается под вечер.





Несмотря на то, что Станислав умеет готовить, из-за плотного графика он делает это нечасто. Хотя умеет и суши крутить, и торт из пряников делать. Диет спортсмен не придерживается. Если видит, что набирает вес, просто старается есть меньше, но чаще.

Порядок в квартире фристайлист наводит самостоятельно:

— Я люблю чистоту. Жду, когда мусор накапливается, и в один момент все вычищаю до блеска. В голове сразу становится свободней. Мне нравится, когда все на своих местах.

«Идеал — добрая и красивая девушка без вредных привычек»

Пока что Станислав живет один. При этом к обдуманному и своевременному браку он относится хорошо.





— Главное, чтобы отношения строились на доверии и были без ревности. Пара сама решает, нужен ей штамп или нет. Но мне кажется, лучше официально зарегистрировать отношения, — считает парень.

Идеал Стаса — это добрая и красивая девушка без вредных привычек. Будет она спортсменкой или нет, не имеет значения:

— Не знаю, должна ли современная девушка готовить борщи, но, если есть знания о еде, это неплохо.





Станиславу нравится путешествовать. Но на сборах у спортсменов не хватает времени, чтобы посмотреть достопримечательности. А отпуск фристайлист обычно посвящал учебе в университете. Только в этом году впервые за 25 лет съездил отдохнуть на Бали.

— Мы поехали с ребятами из команды. Было интересно провести время без тренировок, пообщаться с людьми. Мне понравилось разнообразие природы — водопады, джунгли, океан. И еще там есть скутеры, благодаря которым ты не привязан к отелю и можешь позволить себе активный отдых, — делится герой.



Путешествие на Бали. Фото из личного архива спортсмена

В свободное время Станислав играет в покер и иногда ходит на турниры:

— Мы же фристайлисты — у нас авантюра, любовь к риску в крови. В покере, как и во фристайле, нужно все просчитывать. Можно тренироваться сдерживать эмоции, держа в руках сильную или же, наоборот, слабую комбинацию. Так и в спорте. В нужный момент ты должен оставаться холодным.





Сейчас Станислав хочет максимально посвятить себя спорту. В декабре он выступит на Кубке мира по фристайлу в Китае.

— Еще планирую поехать на следующую Олимпиаду, которая пройдет в 2022 году. Подготовка к ней началась уже тогда, когда закончился прыжок на предыдущей.

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