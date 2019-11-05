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"Это наша с тобой биография!". Приглашаем на праздничные мероприятия

06.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Приглашаем!
Уважаемые друзья, приглашаем вас на праздничное мероприятие"Это наша с тобой биография!", посвященное Дню Октябрьской революции, которое состоится 6 ноября 2019 года в Ивьевской детской школе искусств в 15.00.

В рамках празднования Дня Октябрьской революции предлагаем посетить следующие мероприятия:
ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга"
- 7 ноября в 16.00 - огонек "С праздником!"(заседание клуба "Восеньскі ўзрост");
- 8 ноября 11.00 - музыкально-поздравительная программа "Праздничный листопад" (концертная программа народного ансамбля народной песни "Юрацішкаўскі кірмаш");
- 9 ноября в 19.00 - музыкально-танцевальная программа "Молодежные ритмы";
- 10 ноября в 15.00 - спектакль по пьесе братьев Далетских "Міхалка" в постановке народного любительского драматического коллектива аг. Трабы.
Ивьевский музей
национальных культур
С 7 по 10 ноября работает выставка "Души наслаждение" (работы членов клуба "Природа и фантазия" г.Минск).

Оргкомитет.

 
Теги: Минск
 
 
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Приглашаем!Уважаемые друзья, приглашаем вас на праздничное мероприятие"Это наша с тобой биография!", посвященное Дню Октябрьской революции, которое состоится 6...
 
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