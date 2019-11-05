"Это наша с тобой биография!". Приглашаем на праздничные мероприятия

Источник материала: Ивьевский край

Приглашаем!

Уважаемые друзья, приглашаем вас на праздничное мероприятие"Это наша с тобой биография!", посвященное Дню Октябрьской революции, которое состоится 6 ноября 2019 года в Ивьевской детской школе искусств в 15.00.

В рамках празднования Дня Октябрьской революции предлагаем посетить следующие мероприятия:

ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга"

- 7 ноября в 16.00 - огонек "С праздником!"(заседание клуба "Восеньскі ўзрост");

- 8 ноября 11.00 - музыкально-поздравительная программа "Праздничный листопад" (концертная программа народного ансамбля народной песни "Юрацішкаўскі кірмаш");

- 9 ноября в 19.00 - музыкально-танцевальная программа "Молодежные ритмы";

- 10 ноября в 15.00 - спектакль по пьесе братьев Далетских "Міхалка" в постановке народного любительского драматического коллектива аг. Трабы.

Ивьевский музей

национальных культур

С 7 по 10 ноября работает выставка "Души наслаждение" (работы членов клуба "Природа и фантазия" г.Минск).

Оргкомитет.