В Копыле пьяный покупатель устроил скандал в магазине из-за мокрых сигарет

Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный мужчина пришел в магазин и потребовал вернуть деньги за купленные там сигареты. Они, мол, оказались мокрыми.

Позже выяснилось, что сигареты покупатель сам намочил в пруду неподалеку. Он купался.

«Второй звонок в милицию случился по поводу повреждения имущества. Агрессивно настроенный «клиент» сначала выплеснул негодование на покупателя, а затем на платежный терминал. Он поднял стол с аппаратом, терминал упал на пол и треснул», - сообщили в МВД Республики Беларусь.