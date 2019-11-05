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В Копыле пьяный покупатель устроил скандал в магазине из-за мокрых сигарет

06.11.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Копыле пьяный покупатель устроил скандал в магазине из-за мокрых сигарет
Фото из открытых источников

Пьяный мужчина пришел в магазин и потребовал вернуть деньги за купленные там сигареты. Они, мол, оказались мокрыми. 

Позже выяснилось, что сигареты покупатель сам намочил в пруду неподалеку. Он купался. 

«Второй звонок в милицию случился по поводу повреждения имущества. Агрессивно настроенный «клиент» сначала выплеснул негодование на покупателя, а затем на платежный терминал. Он поднял стол с аппаратом, терминал упал на пол и треснул», - сообщили в МВД Республики Беларусь.

Милиционеры составили на возмутителя спокойствия административный протокол за нахождение подшофе в общественном месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство. 

В Копыле пьяный покупатель устроил скандал в магазине из-за мокрых сигарет
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Теги: Минск
 
 
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Из-за беспокойного покупателя работникам магазина в Копыле пришлось дважды обращаться в милицию.
 
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