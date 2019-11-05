В Копыле пьяный покупатель устроил скандал в магазине из-за мокрых сигарет

Пьяный мужчина пришел в магазин и потребовал вернуть деньги за купленные там сигареты. Они, мол, оказались мокрыми.
Позже выяснилось, что сигареты покупатель сам намочил в пруду неподалеку. Он купался.
«Второй звонок в милицию случился по поводу повреждения имущества. Агрессивно настроенный «клиент» сначала выплеснул негодование на покупателя, а затем на платежный терминал. Он поднял стол с аппаратом, терминал упал на пол и треснул», - сообщили в МВД Республики Беларусь.
Милиционеры составили на возмутителя спокойствия административный протокол за нахождение подшофе в общественном месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство.