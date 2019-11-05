В Витебске по улице Ленинградской впервые пойдет троллейбус

Источник материала: Tut.by

В Витебске в 2020 году появится новый троллейбусный маршрут — № 14. Он соединит микрорайон Билево и улицу Ленинградскую через путепровод Металлистов. Об этом «Витебскому курьеру» сообщил замдиректора предприятия «Оператор перевозок» Алексей Долгий.

В этом году «Горэлектротранс» заключил договор с «Белкоммунмашем» о поставке трех новых шарнирно-сочлененных (с «гармошкой») троллейбусов с автономным ходом.

— Планируется, что один троллейбус придет с завода в ноябре. Вначале он пройдет обкатку. Затем его пустят на 12-й маршрут (Вокзал — Медуниверситет — улица Терешковой — улица Короткевича — улица Богатырева — Билево-3). В часы пик этот маршрут перегружен. А два других троллейбуса пойдут в Тирасполь по маршруту № 14 в 2020 году, — пояснил Алексей Долгий.