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В Витебске по улице Ленинградской впервые пойдет троллейбус
Источник материала: Tut.by
В Витебске в 2020 году появится новый троллейбусный маршрут — № 14. Он соединит микрорайон Билево и улицу Ленинградскую через путепровод Металлистов. Об этом «Витебскому курьеру»
В этом году «Горэлектротранс» заключил договор с «Белкоммунмашем»
— Планируется, что один троллейбус придет с завода в ноябре. Вначале он пройдет обкатку. Затем его пустят на 12-й маршрут (Вокзал — Медуниверситет — улица Терешковой — улица Короткевича — улица Богатырева — Билево-3). В часы пик этот маршрут перегружен. А два других троллейбуса пойдут в Тирасполь по маршруту № 14 в 2020 году, — пояснил Алексей Долгий.
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Он соединит микрорайон Билево и улицу Ленинградскую через путепровод Металлистов.
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