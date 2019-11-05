Если вы не согласны

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На практике встречаются ситуации, когда лицо, привлеченное к административной ответственности, не согласно с вынесенным в отношении него постановлением либо считает, что назначенное наказание не соответствует тяжести совершенного правонарушения. Согласно Процессуально-исполнительному кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП), постановление по делу об административном правонарушении — о наложении штрафа, конфискации и т.д., не вступившее в законную силу, — можно обжаловать.

В данной статье рассмотрим порядок обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях (далее — постановление), установленный ПИКоАП Республики Беларусь.

Согласно ст. 12.1 ПИКоАП, постановление, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, потерпевшим, их представителями, защитником, а также опротестовано прокурором. К представителям физического лица, имеющим право на подачу жалобы, относятся законные представители, а также представитель потерпевшего. При подаче жалобы лицом, не имеющим права обжалования, жалоба возвращается заявителю.

Срок на обжалование постановления, не вступившего в законную силу, определен статьей 12.4 ПИКоАП и составляет 10 суток со дня его объявления, а в случае, когда лицо, в отношении которого вынесено постановление, отсутствовало при рассмотрении дела, — не позднее 10 суток со дня получения им копии постановления. Однако если по заявлению лица составлялась мотивировочная часть постановления, то такой срок исчисляется со дня получения копии мотивировочной части постановления. Жалоба, поданная с пропуском установленного ПИКоАП срока, возвращается лицу, подавшему жалобу, о чем выносится постановление. При этом разъясняется порядок обращения с ходатайством о восстановлении срока.

Убедившись, что лицо наделено правом обжалования постановления и срок подачи жалобы не пропущен, необходимо определить, куда можно обратиться с жалобой. Так, постановление административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних обжалуется в районном исполнительном комитете или в суде по месту наложения административного взыскания; постановление сельского исполнительного комитета — в районном исполнительном комитете или в суде по месту наложения административного взыскания; постановление иного органа, ведущего административный процесс, — в вышестоящем органе или в суде по месту наложения административного взыскания; постановление суда — в вышестоящем суде.

В жалобе нужно указать орган или суд, который будет ее рассматривать. Однако направляется жалоба в орган (суд), который вынес обжалуемое постановление. В свою очередь этот орган (суд) в течение 3 суток самостоятельно направит жалобу вместе с делом в суд или орган, которому она адресована и который уполномочен ее рассматривать в соответствии с требованиями ПИКоАП.

Согласно ч. 3 ст. 12.2 ПИКоАП, с жалоб, подаваемых в суд на постановления по делам об административных правонарушениях, взимается государственная пошлина в соответствии с законодательными актами. Таким образом, необходимым условием принятия судом к рассмотрению жалобы на постановление является уплата государственной пошлины. При этом, к жалобе необходимо приложить оригинал соответствующего платежного документа. С реквизитами для уплаты госпошлины можно ознакомиться на сайте Верховного Суда Республики Беларусь, а ставки государственной пошлины при обращении в суды установлены в Приложении 13 к Налоговому кодексу Республики Беларусь.

Кроме того, законодатель установил требования к содержанию жалобы: в ней должна содержаться информация, предусмотренная статьей 12.1-1 ПИКоАП. Так, в жалобе необходимо указать:

– должностное лицо (суд, орган), которому адресуется жалоба;

– фамилию, имя, отчество (наименование) лица, подающего жалобу, его место жительства (место пребывания) или место нахождения и процессуальное положение в деле об административном правонарушении;

– обжалуемое постановление (дата, номер, орган, вынесший постановление);

– доводы для отмены или изменения постановления.

Важно помнить, что жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, либо его представителем. К жалобе, поданной защитником или представителем, прилагается документ, подтверждающий их полномочия (доверенность с указанием права на подачу жалобы, приказ и др.).

Если жалоба не соответствует вышеуказанным требованиям, она считается поданной, но возвращается должностным лицом (судом, органом), уполномоченным рассматривать жалобу, с назначением срока для устранения недостатков. В случае пропуска назначенного срока жалоба считается не поданной.

Несомненно, что соблюдение перечисленных в настоящей статье сроков и процедуры подачи жалобы на постановление об административном правонарушении будет способствовать реализации предусмотренного законодателем права обжалования. Однако важно понимать, что решение об обжаловании постановления по делу об административном правонарушении должно быть взвешенным и принятым с учетом всех особенностей данной процедуры.

Марина Проценко,

ведущий специалист суда Несвижского района.