В профилактике важно взаимодействие

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Обучающий семинар-занятие с членами смотровых комиссий г. Несвижа по обследованию противопожарного состояния домовладений граждан состоялся 30 октября на базе кинотеатра «Салют».

Участие в мероприятии приняли заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков и первый заместитель начальника Несвижского РОЧС Владимир Желенговский.





Владимир Николаевич рассказал присутствующим об оперативной обстановке в районе, основных причинах возникновения пожаров в домах и квартирах, о пожарах с гибелью. Детально остановился на эффективных методах обучения населения осторожному обращению с огнем, алгоритме обследования противопожарного состояния жилищного фонда, информировании о выявленных нарушениях правил пожарной безопасности субъектами профилактики правонарушений и другими заинтересованными.

Александр Балтенков в ходе своего выступления отметил важность деятельности смотровых комиссий. Он также обратил внимание на то, что в Несвиже обследование домовладений — задача куда более сложная, чем в сельской мест-ности, где «всё на виду». Поэтому здесь очень важно «достучаться» до жителей города во всех смыслах этого слова.







— Что касается непосредственно несвижан, мы очень надеемся на их помощь и понимание, — подытожил заместитель председателя.— Открыть дверь и ответить на во-просы — дело пяти минут. А результат и польза от этого — всем. Ведь главная цель работы участников смотровых комиссий — спокойствие и безопасность наших граждан.

С докладами по своим направлениям деятельности также выступили инспектор Нес-вижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» Леонид Сосновский, старший мастер службы эксплуатации Несвижского РГС филиала ПУ «Столбцыгаз» УП «Минскоблгаз» Игорь Козловский и директор ГУ «Несвижский районный социально-педагогический центр» Татьяна Сафрон.

По итогам семинара присутствующие обсудили имеющиеся спорные вопросы, выработали единый подход в организации и проведении профилактической деятельности.

Наталья ЕРМОШЕНКО.