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В профилактике важно взаимодействие

06.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Обучающий семинар-занятие с членами смотровых комиссий г. Несвижа по обследованию противопожарного состояния домовладений граждан состоялся 30 октября на базе кинотеатра «Салют».
Участие в мероприятии приняли заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков и первый заместитель начальника Несвижского РОЧС Владимир Желенговский.

В профилактике важно взаимодействие

На вопросы членов смотровых комиссий отвечают заместитель председателя райисполкома Александр Балтенков и первый заместитель начальника РОЧС Владимир Желенговский

Владимир Николаевич рассказал присутствующим об оперативной обстановке в районе, основных причинах возникновения пожаров в домах и квартирах, о пожарах с гибелью. Детально остановился на эффективных методах обучения населения осторожному обращению с огнем, алгоритме обследования противопожарного состояния жилищного фонда, информировании о выявленных нарушениях правил пожарной безопасности субъектами профилактики правонарушений и другими заинтересованными.
Александр Балтенков в ходе своего выступления отметил важность деятельности смотровых комиссий. Он также обратил внимание на то, что в Несвиже обследование домовладений — задача куда более сложная, чем в сельской мест-ности, где «всё на виду». Поэтому здесь очень важно «достучаться» до жителей города во всех смыслах этого слова.

В профилактике важно взаимодействие

Во время обучающего семинара-занятия


— Что касается непосредственно несвижан, мы очень надеемся на их помощь и понимание, — подытожил заместитель председателя.— Открыть дверь и ответить на во-просы — дело пяти минут. А результат и польза от этого — всем. Ведь главная цель работы участников смотровых комиссий — спокойствие и безопасность наших граждан.
С докладами по своим направлениям деятельности также выступили инспектор Нес-вижской районной инспекции Столбцовского межрайонного отделения филиала по г. Минску и Минской области ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» Леонид Сосновский, старший мастер службы эксплуатации Несвижского РГС филиала ПУ «Столбцыгаз» УП «Минскоблгаз» Игорь Козловский и директор ГУ «Несвижский районный социально-педагогический центр» Татьяна Сафрон.
По итогам семинара присутствующие обсудили имеющиеся спорные вопросы, выработали единый подход в организации и проведении профилактической деятельности.
Наталья ЕРМОШЕНКО.


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Теги: Минск
 
 
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Обучающий семинар-занятие с членами смотровых комиссий г. Несвижа по обследованию противопожарного состояния домовладений граждан состоялся 30 октября на базе...
 
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