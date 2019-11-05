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Представлять интересы людей. В Несвижском РТЦСОН прошла встреча работников центра с кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

06.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском РТЦСОН прошла встреча работников центра с кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Столбцовскому избирательному округу      № 70 Иваном Андреевичем Мамайко.

Во время общения с избирателями Иван Андреевич рассказал о трех основных позициях, которых он придерживается. Во-первых, как историк по образованию, кандидат в депутаты отметил, что общество должно развиваться путем реформ и постепенных преобразований: «Я категорически против любых социальных потрясений, ни к чему хорошему они не приводят. Приводят только к страданию здесь и сейчас конкретных людей». Во-вторых, белорусы такая же нация, как любая другая. У нас богатая история, богатые традиции и мы имеем полное право жить в собственном «доме». В-третьих, государство не может быть в порядке, пока его граждане не получают достойного уровня жизни.

Представлять интересы людей. В Несвижском РТЦСОН прошла встреча работников центра с кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Чтобы эти идеи претворялись в жизнь, в первую очередь нужно заниматься улучшением жизни на своих территориях.

Во время встречи И.А. Мамайко поднял вопросы ускорения строительства в Несвиже детского сада, новой поликлиники и, соответственно, создания условий для закрепления в регионе высококвалифицированных медработников. Вопросы дорожной безопасности — ведь количество транспорта увеличивается, а пропускная способность дорог остается та же. Отметил кандидат и множество других нюансов, над которыми нужно работать.

Представлять интересы людей. В Несвижском РТЦСОН прошла встреча работников центра с кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

От собравшихся прозвучал вопрос по поводу доставки продуктов питания в отдаленные точки района, куда даже автолавки отказываются приезжать. На него Иван Андреевич предложил несколько вариантов решения. первый включал создание отдельной организации, а второй — предоставление поддержки коммерческим организациям, чтобы им было выгодно оказывать такую услугу.

В рамках предвыборной программы на прошлой неделе Иван Мамайко также посетил КУП «Несвижский зеленстрой»,  ОАО «Городея», автомобильный парк № 8, УП «Несвижское ЖКХ».

Неонила ЛЮБАНЕЦ.

 


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В Несвижском РТЦСОН прошла встреча работников центра с кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Столбцовскому...
 
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