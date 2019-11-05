Завершились отчеты и выборы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В октябре состоялась XXIX отчетно-выборная конференция Несвижской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки 2019 года. Ей предшествовала большая организационная и уставная работа в первичных организациях. В ходе отчетно-выборных собраний на конференцию были избраны 78 делегатов, три человека признаны делегатами по должности, в работе конференции из 81 делегата приняли участие 77.

На конференции собрались достойные избранники профсоюзных организаций, получившие мандат доверия и право определить основные направления дальнейших действий на предстоящие пять лет.

В своем отчетном докладе председатель райкома профсоюза Людмила Крупец отметила: «2019-2020 годы — это время отчетов и выборов в отраслевом профсоюзе снизу доверху. Конференция проходит в год знаменательных событий в стране: это 115-летие создания профсоюзного движения Беларуси, 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и канун 75-летия Великой Победы. В текущем году было принято отраслевое Соглашение на новый трехлетний период, принят Устав отраслевого профсоюза в новой редакции. Наша работа уже второй год ведется под эгидой Года малой родины, мы находимся в преддверии важных политических событий — выборов в Национальное собрание Республики Беларусь и выборов Президента Республики Беларусь. Все эти события требуют от нас вдумчивого анализа работы. Мы должны оглянуться назад, окинуть критическим взглядом прошлые события, оценить проделанное, чтобы с учетом всех достижений, накопленного опыта и анализа допущенных ошибок устремиться в будущее. Отчетно-выборная конференция — этап в профсоюзной жизни, когда сравниваются завоевания прошлого и дела настоящего, чтобы определить задачи на будущее».

В отчетном докладе озвучены результаты работы и райкома, и первичек, были отмечены также и упущения, намечены пути дальнейших действий.

В обсуждении отчетного доклада и доклада ревизионной комиссии выступили 7 человек. Они значительно дополнили основной доклад информацией с мест, дали удовлетворительную оценку работы райкома.

В работе конференции приняли участие и выступили председатель Минской областной организации отраслевого профсоюза Н.Н. Башко и председатель Несвижского районного объединения профсоюзов М.И. Жигунов.

Николай Башко в своем выступлении подчеркнул, что райком по-деловому и конструктивно подошел к оценке своей работы. Отметил, что система образования стоит на рубеже изменений в системе оплаты труда, и это требует скрупулезного подхода со стороны не только нанимателей, но и профорганов. Многие подходы будут совершенно новыми, каждый коллектив будет самостоятельно определять и разрабатывать принципы распределения стимулирующих выплат, а это потребует понимания работников и принципиальности профсоюзных активистов. Николай Николаевич положительно оценил систему социального партнерства в районе, практику коллективно-договорных отношений, назвал революционным обновление и омоложение кадров — за пять лет 256 молодых специалистов приступили к работе в районе. Высокую оценку Н.Н. Башко дал результатам работы по аттестации педагогов. Только за три последних года 6 учителей получили квалификацию учитель-методист, из них 4 — в 2019-м. Николай Николаевич также вручил грамоты профсоюзным активистам: И.Е. Суховею, педагогу дополнительного образования ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района», М.Ф. Цвирко, председателю ревизионной комиссии районной организации, Л.А. Шкраба, главному специалисту по кадровой работе управления по образованию, спорту и туризму райисполкома. Это люди, которые в течение 5 отчетных лет тесно работали с райкомом профсоюза и активно выполняли общественную профсоюзную нагрузку.

В ходе конференции председателем райкома на новый период единогласно была избрана Людмила Владимировна Крупец. Заместителем председателя делегаты конференции избрали Марину Ивановну Попок. Также были сформированы райком профсоюза, ревизионная комиссия, избраны делегаты на XXV областную отчетно-выборную конференцию и отчетно-выборную конференцию районного объединения профсоюзов.

В заключение Людмила Крупец отметила: «Сегодня мы избрали новый состав райкома и ревизионной комиссии. Хочется поблагодарить всех, кто работал со мной в отчетном периоде, кто был активным, ответственным, неравнодушным, кто своей работой крепил авторитет профсоюза, поднимал качество профсоюзной работы. Я очень надеюсь, что вновь избранный профсоюзный актив окажется еще более инициативным и ответственным, и мы не сдадим позиций, не утратим традиций, а будем только укреплять их и развивать».

Председатель райкома также поблагодарила за кредит доверия, оказанный делегатами, выразила глубокую признательность всем, с кем работала в отчетном периоде, и вручила Почетные Грамоты райкома профсоюза своему социальному партнеру Е.В. Клишевич, председателю районной организации ветеранов педагогического труда В.С. Хилько, заместителю заведующего учебно-методическим кабинетом Е.Н. Турко, председателям профсоюзных организаций Т.А. Лесницкой, Н.С. Герасимович, А.В. Семериковой, Е.В. Янчик.

«НН».