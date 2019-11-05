Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Обжалование приговора суда в апелляционном порядке является самостоятельной стадией уголовного процесса и его порядок регламентирован главой 39 Уголовно-процессуального кодекса (далее УПК).

Итак, кто вправе обжаловать приговор суда первой инстанции?

Не вступившие в законную силу приговоры суда имеют право обжаловать в апелляционном порядке: обвиняемый, его защитник и законный представитель, а также потерпевший, частный обвинитель и (или) их представители, а также потерпевшего и частного обвинителя. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители могут обжаловать приговор в части, относящейся к гражданскому иску. Обвиняемый, оправданный судом, вправе обжаловать оправдательный приговор в части мотивов и оснований оправдания.

Куда направить жалобу?

Приговоры районных (городских) судов обжалуются в областном, Минском городском судах. Приговоры областных, Минского городского судов — в Верховном Суде Республики Беларусь. Приговор Верховного Суда Республики Беларусь обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

Апелляционная жалоба на приговор адресуется суду, уполномоченному рассматривать уголовное дело в апелляционном порядке (т.е. в реквизитах жалобы указывается вышестоящий суд), однако подается через суд, постановивший приговор. Подача жалобы непосредственно в апелляционную инстанцию не является препятствием для рассмотрения жалобы. В этом случае жалобы направляются в суд первой инстанции для приобщения к уголовному делу. Приговор, постановленный при повторном рассмотрении уголовного дела, может быть обжалован в общем порядке.

Апелляционные жалоба должна содержать: 1) наименование суда, которому адресуются жалоба; 2) данные о лице, подавшем жалобу с указанием его процессуального положения, места жительства или места нахождения; 3) указание на приговор, который обжалуется и наименование суда, постановившего этот приговор; 4) доводы лица, подавшего жалобу, с указанием на то, в чем заключается неправильность приговора и в чем состоит его просьба, 5) перечень прилагаемых к жалобе материалов; 6) дату и подпись лица, подавшего жалобу.

Апелляционная жалоба, поданная потерпевшим, частным обвинителем и их представителем, в которой ставится вопрос об изменении приговора в связи с применением закона о более тяжком преступлении, назначением более строгого наказания либо по другим основаниям, ухудшающим положение обвиняемого, должна содержать указание, о каком именно ухудшении положения обвиняемого просит лицо, подавшее жалобу.

Если жалоба подана по основанию мягкости назначенного наказания, в ней должно содержаться конкретное указание о том, какой вид, срок, размер основного и (или) дополнительного наказания просит назначить лицо, подавшее жалобу.

Жалоба, не соответствующая вышеперечисленным требованиям, постановлением судьи возвращается лицу, подавшему жалобу, с назначением срока для ее пересоставления. При невозвращении жалобы в установленный судом срок жалоба считается неподанной.

Апелляционное производство начинается с момента принятия судьей апелляционной жалобы.

Апелляционная жалоба на приговор суда первой инстанции может быть подана в течение десяти суток со дня провозглашения приговора, а обвиняемым, содержащимся под стражей, — в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Дополнительные апелляционные жалобы и письменные возражения на них могут быть предоставлены в апелляционную инстанцию не позднее, чем за трое суток до начала рассмотрения уголовного дела. Лицо, обжаловавшее приговор, вправе изменить свои требования либо дополнить жалобу новыми доводами.

Апелляционная жалоба, поданная с пропуском срока, по постановлению судьи возвращается лицу, подавшему жалобу.

Если срок на обжалование приговора пропущен по уважительным причинам, лицо, имеющее право на подачу апелляционной жалобы, может ходатайствовать перед судом, постановившим приговор, о восстановлении пропущенного срока.

Ольга Крупец,

судья суда Несвижского района.