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Движение по новой улице в Копище откроют 13 ноября. Как пойдут автобусы
Источник материала: Tut.by
Открывается движение автобусов по новой улице Михайлашева в Копище, которую построили около полугода назад. Общественный транспорт там пойдет с 13 ноября,
С 13 ноября автобусы № 33, 86 в агрогородке Копище от остановки «Подгорная» в направлении улицы Гинтовта пойдут по улицам Н. Михайлашева (остановку будут делать у дома № 1), Лопатина и дальше по действующим трассам. Маршрут со стороны улицы Гинтовта в направлении «Подгорной» — без изменений.
Ранее транспортники публиковали такую перспективную схему движения автобусов в Копище.
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Открывается движение автобусов по новой улице Михайлашева в Копище, которую построили около полугода назад.
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