Движение по новой улице в Копище откроют 13 ноября. Как пойдут автобусы

Источник материала: Tut.by

Открывается движение автобусов по новой улице Михайлашева в Копище, которую построили около полугода назад. Общественный транспорт там пойдет с 13 ноября, сообщает «Столичный транспорт и связь».

С 13 ноября автобусы № 33, 86 в агрогородке Копище от остановки «Подгорная» в направлении улицы Гинтовта пойдут по улицам Н. Михайлашева (остановку будут делать у дома № 1), Лопатина и дальше по действующим трассам. Маршрут со стороны улицы Гинтовта в направлении «Подгорной» — без изменений.

Ранее транспортники публиковали такую перспективную схему движения автобусов в Копище.



