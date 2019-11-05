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«Среда развлечений» в Могилеве: крутой концерт, лошади и «крокодил по-взрослому»
Источник материала: Tut.by
Заканчивается «Гастрофест», но скоро выставка лошадей и большой концерт музыки из фильмов в исполнении городской капеллы — каждый найдет что-то свое в «Среде развлечений» в Могилеве.
Среда, 6 ноября
Четверг, 7 ноября
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