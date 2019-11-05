ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Среда развлечений» в Могилеве: крутой концерт, лошади и «крокодил по-взрослому»

06.11.2019 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Заканчивается «Гастрофест», но скоро выставка лошадей и большой концерт музыки из фильмов в исполнении городской капеллы — каждый найдет что-то свое в «Среде развлечений» в Могилеве.

Если вы устраиваете интересное событие — присылайте его анонс нам на почту editor.mogilev@tut.by — возможно, мы разместим его в обзоре. Это бесплатно.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Среда, 6 ноября

  • В Могилеве до 10 ноября проходит «Гастрофест». Заведения предлагают специальный набор блюд по фиксированной цене — 19 рублей. Со списком заведений и меню можно познакомиться здесь.

Четверг, 7 ноября

  • В крутом конном манеже в районе Зеленый Луг пройдет международная выставка-шоу лошадей. Она продлится три дня. В программе — презентация пород, экстремальное казачье шоу, «силовой» конкурс, шоу амазонок и многое другое. Начало — в 10.00.

Пятница, 8 ноября

  • Любителей авторской песни ждут в драмтеатре. Автор и исполнитель Александр Баль выступит со своими лучшими и новыми песнями для вас. Начало в 18.30.

Суббота, 9 ноября

  • В Городском центре культуры и досуга (ул.Первомайская, 34) пройдет классный концерт. Музыку из кинофильмов можно будет услышать в исполнении оркестра и хора Могилевской городской капеллы. Билеты разбирают очень быстро, поторопитесь! Начало в 17.00.
  • В драмтеатре дают «Без Егора будет горе» — народную комедию с глубоким смыслом и житейской философией. В спектакле много злободневного юмора и сатиры на современные события. Начало в 18.30.

Воскресенье, 10 ноября

  • В ТЦ «Е-Сити» проходит необычная выставка: вы сможете увидеть хамелеонов, ящериц, лягушек и кровожадных крокодилов. Всего — более 70 террариумов. Время работы — с 10.00 до 21.00.

Понедельник, 11 ноября

  • Если любите непринужденное веселье в теплой дружеской атмосфере — то вам в таймкафе «Небо». Здесь собираются играть во «Взрослого крокодила +18». Игры будут проходить два дня. Начало в 19.00.

Среда, 13 ноября

  • В драмтеатре дают решительную комедию в двух актах «Три красавицы». Вам расскажут историю трех подруг, которые собрались в выходной день выпить по чашечке кофе со сплетнями. Но все пошло не по плану. Начало в 18.30.

Хорошей недели, друзья!

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт

App Store Google Play
 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выбрали самые интересные события будущей недели, которые будет досадно пропустить.
 
Новости дня
Новости разные
 
Договорились: арабские шейхи собрались строить в Минске международный финансовый центр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика