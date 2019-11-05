«Среда развлечений» в Могилеве: крутой концерт, лошади и «крокодил по-взрослому»

Источник материала: Tut.by

Заканчивается «Гастрофест», но скоро выставка лошадей и большой концерт музыки из фильмов в исполнении городской капеллы — каждый найдет что-то свое в «Среде развлечений» в Могилеве.

Если вы устраиваете интересное событие — присылайте его анонс нам на почту editor.mogilev@tut.by — возможно, мы разместим его в обзоре. Это бесплатно.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Среда, 6 ноября

В Могилеве до 10 ноября проходит «Гастрофест». Заведения предлагают специальный набор блюд по фиксированной цене — 19 рублей. Со списком заведений и меню можно познакомиться здесь.

Четверг, 7 ноября

В крутом конном манеже в районе Зеленый Луг пройдет международная выставка-шоу лошадей. Она продлится три дня. В программе — презентация пород, экстремальное казачье шоу, «силовой» конкурс, шоу амазонок и многое другое. Начало — в 10.00.

Пятница, 8 ноября

Любителей авторской песни ждут в драмтеатре. Автор и исполнитель Александр Баль выступит со своими лучшими и новыми песнями для вас. Начало в 18.30.

Суббота, 9 ноября

В Городском центре культуры и досуга (ул.Первомайская, 34) пройдет классный концерт. Музыку из кинофильмов можно будет услышать в исполнении оркестра и хора Могилевской городской капеллы. Билеты разбирают очень быстро, поторопитесь! Начало в 17.00.

В драмтеатре дают «Без Егора будет горе» — народную комедию с глубоким смыслом и житейской философией. В спектакле много злободневного юмора и сатиры на современные события. Начало в 18.30.

Воскресенье, 10 ноября

В ТЦ «Е-Сити» проходит необычная выставка: вы сможете увидеть хамелеонов, ящериц, лягушек и кровожадных крокодилов. Всего — более 70 террариумов. Время работы — с 10.00 до 21.00.

Понедельник, 11 ноября

Если любите непринужденное веселье в теплой дружеской атмосфере — то вам в таймкафе «Небо». Здесь собираются играть во «Взрослого крокодила +18». Игры будут проходить два дня. Начало в 19.00.

Среда, 13 ноября

В драмтеатре дают решительную комедию в двух актах «Три красавицы» . Вам расскажут историю трех подруг, которые собрались в выходной день выпить по чашечке кофе со сплетнями. Но все пошло не по плану. Начало в 18.30.

Хорошей недели, друзья!

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