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Арабские шейхи построят в Минске финансовый центр. Похоже, рядом с Дроздами

06.11.2019 09:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пресс-служба Александра Лукашенко раскрыла одну из причин его визита в ОАЭ. Оказывается, президент встретился с эмиратскими властями, чтобы договориться, кроме прочего, о строительстве в Минске международного финансового центра.

Лукашенко встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Вместе они обсудили строительство нового для Минска объекта на деньги арабских инвесторов. «Один из них [обсуждаемых на встрече проектов] предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны международного финансового центра», – написала пресс-служба.

По данным информированных источников TUT.by, основной площадкой под застройку предварительно выбран северный берег Свислочи в районе водохранилища Дрозды. Примерные границы участка выглядят так:

Пока известно, что в финансовом центре будут не только деловая, развлекательная и туристическая зоны, но и международный выставочный комплекс. Источники называют центр крупнейшим инвестпроектом и говорят о площади до тысячи гектаров.

Сейчас концепция комплекса в процессе подготовки. Позже ее покажут Лукашенко, и последнее слово останется за ним. Скорее всего, как и в случае со спорной застройкой «Лебяжего», которую ведет компания «Тапас», президент примет новые указы. Один из них может изменить генплан Минска, чтобы вывести из оборота пахотные земли, на которых хотят возводить финцентр. Также для аналогичных проектов обычно устанавливают другой налоговый режим.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба Александра Лукашенко раскрыла одну из причин его визита в ОАЭ. Оказывается, президент встретился с эмиратскими властями, чтобы договориться, кроме...
 
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