Минчанка оформила кредит на подругу и не сказала ей об этом

Жительница Минска получила несколько смс-уведомлений о задолженности по кредиту. Поскольку женщина кредит не оформляла, она обратилась в милицию.
Оперативники установили: ссуду на минчанку оформила ее 26-летняя неработающая подруга. Будучи в гостях у заявительницы, женщина получила доступ к ее паспорту.
Полученные деньги молодая особа перевела на свою карточку и потратила.
Действия минчанки могут быть квалифицированы по части 2 статьи 212 УК Республики Беларусь (Хищение путем использования компьютерной техники), сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет, или лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.