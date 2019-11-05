Минчанка оформила кредит на подругу и не сказала ей об этом

Источник материала: Аргументы и факты

Жительница Минска получила несколько смс-уведомлений о задолженности по кредиту. Поскольку женщина кредит не оформляла, она обратилась в милицию.

Оперативники установили: ссуду на минчанку оформила ее 26-летняя неработающая подруга. Будучи в гостях у заявительницы, женщина получила доступ к ее паспорту.

Полученные деньги молодая особа перевела на свою карточку и потратила.

Действия минчанки могут быть квалифицированы по части 2 статьи 212 УК Республики Беларусь (Хищение путем использования компьютерной техники), сообщили в ГУВД Мингорисполкома.