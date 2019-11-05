В Минске пройдет седьмой Глобальный лидерский саммит

Источник материала: Аргументы и факты

С 30 ноября по 1 декабря 2019 года в Минске во Дворце Культуры пройдёт седьмой Глобальный лидерский саммит (ГЛС). Это конференция по обучению и развитию лидерских способностей, которые есть у каждого. По словам организаторов, ГЛС – это возможность научиться лидерству у лучших, принести позитивные изменения в среду своих друзей, коллег по работе, в бизнес, организацию или семью. ГЛС – это обучение у экспертов с мировым именем, которые не просто знают, как достигать поставленных целей, но в первую очередь умеют быть целостными людьми.

В Минске, как и во всем мире, Глобальный лидерский саммит проходит в формате трансляции видео, записанных летом того же года на ГЛС в пригороде Чикаго, – это позволяет сделать выступления экспертов мирового уровня доступными широкой аудитории. Кроме того, приглашаются специальные гости, которых можно увидеть и услышать «вживую», проводятся круглые столы и презентации. Важное преимущество ГЛС’2019 – возможность обсудить услышанное в малых группах, закрепить знания в специально разработанной рабочей тетради с основными тезисами и идеями.

В этом году особым гостем cаммита станет международный эксперт по вопросам лидерства, автор системы Нравственного Лидерства и cооснователь института Нравственного Лидерства в Москве, Шанхае, Париже, Вашингтоне, Брюсселе и других городах мира, автор серии книг о нравственном лидерстве – Александр Дианин-Хавард.

Одним из значимых мероприятий саммита станет презентация первой в СНГ энциклопедии по лидерству «Золотой век лидерства». Презентация пройдет в формате панельной дискуссии с автором книги – Юрием Кармановичем. Это известный бизнесмен, основатель школы лидерства и управления «МОСТ», отец пятерых детей. Остальные участники панельной дискуссии пока держатся в секрете.

В режиме видеотрансляции будут доступны выступления экспертов мирового уровня:

Беар Гриллс – путешественник, писатель, телеведущий. Его телешоу «Выжить любой ценой» является одной из самых популярных передач на планете с аудиторией в 1,2 млрд человек. Он – популярный писатель, продавший более 18 млн книг, участник сериалов на каналах National Geographic, Netflix и Amazon.

– путешественник, писатель, телеведущий. Его телешоу «Выжить любой ценой» является одной из самых популярных передач на планете с аудиторией в 1,2 млрд человек. Он – популярный писатель, продавший более 18 млн книг, участник сериалов на каналах National Geographic, Netflix и Amazon. Патрик Ленсиони – автор 11 книг-бестселлеров, проданных тиражом более 5 миллионов экземпляров. Его модель лидерства используют компании, входящие в рейтинг Fortune 500.

– автор 11 книг-бестселлеров, проданных тиражом более 5 миллионов экземпляров. Его модель лидерства используют компании, входящие в рейтинг Fortune 500. Джейсон Дорси – президент The Center for Generational Kinetics, руководит исследованиями поколений и отделяет мифы от правды в этих вопросах. №1 в рейтинге спикеров среди поколения Z и миллениалов, он также проводит консультации, помогающие руководителям во всем мире.

– президент The Center for Generational Kinetics, руководит исследованиями поколений и отделяет мифы от правды в этих вопросах. №1 в рейтинге спикеров среди поколения Z и миллениалов, он также проводит консультации, помогающие руководителям во всем мире. Крег Грошел – сооснователь и старший пастор церкви Life.Church. Вошел в рейтинг 25 лучших руководителей в США среди мелких и средних компаний и является одним из самых продаваемых авторов по версии New York Times. Ведет подкаст о лидерстве с аудиторией в миллион человек.

– сооснователь и старший пастор церкви Life.Church. Вошел в рейтинг 25 лучших руководителей в США среди мелких и средних компаний и является одним из самых продаваемых авторов по версии New York Times. Ведет подкаст о лидерстве с аудиторией в миллион человек. Лиз Боханон – соучредитель компании Sseko Design, социально ответственного бренда модной одежды. Издание Bloomberg Businessweek назвало ее одним из ведущих предпринимателей в области социальных проектов, а журнал Forbes включил в двадцатку лучших спикеров.

– соучредитель компании Sseko Design, социально ответственного бренда модной одежды. Издание Bloomberg Businessweek назвало ее одним из ведущих предпринимателей в области социальных проектов, а журнал Forbes включил в двадцатку лучших спикеров. Крисс Босс – бывший специалист ФБР по ведению переговоров и освобождению заложников, руководитель и основатель компании The Black Swan Group, которая обучает и консультирует компании из рейтинга Fortune 500 в сфере ведения сложных переговоров.

КОМУ СТОИТ ПОБЫВАТЬ?

Чего ждать от мероприятия, кому и зачем стоит на нем побывать, рассказали Юрий и Ирина Кармановичи, организаторы Глобального лидерского саммита в Беларуси, основатели Школы личностного роста «МОСТ».

- В этом году что-то изменилось: Саммит проводится бесплатно. Почему?

Юрий: – В этом году мы хотим привлечь большее количество людей и сделать Саммит доступным для всех неравнодушных, для тех, кто стремится жить достойно и осознанно. Это конференция единомышленников. Мы хотим охватить как можно больше минчан, выявить потенциальных лидеров из других городов, и затем провести Саммиты в регионах. По этой причине входной билет на Саммит будет бесплатным для большинства его участников, а также мы будем привлекать спонсоров, которые помогут покрыть расходы на подготовку и проведение мероприятия. Однако для меня Саммит не является бесплатным, я бы скорее назвал его бесценным. Ведь есть вещи, которые настолько значимы, что они, по сути, бесценны. Саммит именно такой.

- Что значит «бесценные»?

– Это значит, что они настолько важны и фундаментальны, настолько основательны, что их ценность просто сложно оценить. Для меня таковыми являются не только информация, полученная на Глобальном лидерском саммите, но также глубокие личные перемены, которые она производит в моем сердце и моей душе. И это больше, чем знания. Когда я 10 лет назад случайно попал на такое мероприятие, будучи состоявшимся, как мне казалось, человеком, я был потрясен тем, как знаменитые во всем мире и очень успешные люди делились своими переживаниями. Делали это без пафоса и самоутверждения, честно рассказывая и о хорошем, и о плохом опыте. Они говорили о том, что такое настоящее лидерство. И это не обязательно значит быть боссом или начальником. Это умение давать человеку почувствовать его значимость и ценность, помочь ему раскрыть его самые лучшие качества и осознать личную миссию, это способность быть тем, за кем идут по собственному желанию, охотно.





- И как это повлияло на вас?

– Я получал не просто знания – мое внутреннее естество изменилось, и тогда я понял, что моя миссия – принести новый взгляд на лидерство в нашу страну. Я очень хочу как можно большему количеству людей в Беларуси показать ценность совершенно иного вида знаний и образования – образования, которое помогает человеку осознать в себе все лучшее и увидеть это в другом. Обычно нас учат быть профессионалами или специалистами какого-то дела, но очень мало учат быть человеком с большой буквы и вообще оставаться людьми, особенно в тот период, когда мы в кризисе или достигаем каких-то вершин.

Ирина: – Для меня в этой истории ключевым является слово «преобразование». Проводя в этом году Саммит на других условиях, мы хотим дать возможность людям измениться. Для нас не так важно, отдаем ли мы контент или мы его продаем. Важен результат. Важно, чтобы, принимая решение идти на Саммит или не идти, человек определил для себя, хочет ли он что-то изменить к лучшему в своей жизни или пока нет. Глобальный лидерский саммит – это не только особенный контент, это ещё и особая атмосфера, которую трудно передать словами: ее можно только пережить, почувствовать. Также это общение и знакомство с интересными людьми, обсуждение в группах и возможность найти единомышленников, контакты. И все это для того, чтобы ты мог преобразиться, чтобы произошли не внешние перемены в первую очередь, а внутренние, глубокие.

- Давайте мы рассмотрим по порядку вот эти составляющие Саммита: контент, атмосфера и аудитория. Расскажите, пожалуйста, как проходит Саммит?

– Глобальный лидерский саммит – это международное мероприятие и даже движение, которое существует в более чем 60 странах мира. Главная его направленность – провозглашать ценность сознательного человека с активной жизненной позицией, неравнодушного к происходящему, стремящегося становиться лучше в своем предназначении, во всех сферах жизни. История началась когда-то с одной большущей церкви в Чикаго, руководитель которой, Билл Хайбелс, понял, что в современном мире, где экономика имеет очень важное значение, где прибыль и прочие ключевые показатели эффективности играют огромную роль – в этом рациональном и прагматичном мире девальвировались вдруг ценности нравственного лидерства, лидерства, основанного на духовных ценностях, на ценности человека с высокими устремлениями. И он организовал первый Глобальный лидерский саммит, созвав на него в качестве спикеров топ-менеджеров крупнейших американских корпораций, топовых ученых и звезд, руководителей огромных международных благотворительных и духовных организаций. И это были люди, которые могли поделиться своими реальными историями о том, что в основе успеха может и должно лежать то самое нравственное лидерство, главное мерило которого – умение помочь людям состояться, помочь им полюбить свое дело, жить и работать в том самом ресурсном состоянии, о котором много говорят современные эйчары, и которое можно выразить простыми словами так: с энтузиазмом идти на работу, с радостью бежать домой, помогать людям и быть счастливым. Организаторы назвали это мероприятие глобальным, потому что на нем обсуждаются вещи, имеющие глобальное значение и способные принести глобальные перемены. Лидерский – потому что от лидерства зависит все. Лидерство – это не менеджмент, связанный с управлением ресурсами. Лидерство – это влияние. Это желание и умение помогать людям переходить от нынешнего их положения к лучшему. И человек с лидерским мировоззрением совершенно не обязательно будет работать руководителем, но он на любой позиции будет содействовать улучшениям. Саммит – это еще одно слово, подчеркивающее ценность обычных людей. Саммит изначально – это такой форум президентов или других высокопоставленных людей, значимых своими должностями и масштабами достижений. Но мы считаем, что и самые обычные люди могут быть не менее влиятельными на своем уровне, если они не остаются равнодушными к проблемам вокруг, осознают свой потенциал и начинают делать хоть что-то, чтобы стало лучше.

И: – Глобальный лидерский саммит изначально организован так, чтобы дать доступ как можно большему количеству людей к его уникальному контенту. Среди спикеров прошлых лет (здесь можно добавить знаковые имена) руководители Боинга и Форда, НР, Майкрософт, международных сетей отелей, огромных благотворительных организаций и тому подобных структур. Собственно говоря, для большинства из нас пообщаться с ними один час в реальной жизни практически невозможно, надо потратить много ресурсов и усилий. Можно, конечно, поехать и на Саммит в Чикаго летом, когда он проходит, как сейчас говорят, «в реале». Но это стоит довольно дорого: билеты на самолет, пребывание в отеле, билеты на сам Саммит. Есть, конечно же, и такие люди, которые летают на Саммит из Беларуси. Но их немного. Однако организаторы Саммита пошли дальше: они делают видеозапись и перевод выступлений на множество языков мира, чтобы люди могли потом провести подобные мероприятия у себя в стране. И разработали специальные рабочие тетради с вопросами для закрепления полученных знаний.

- Как проходит Саммит?

И: – Обычно формат такой: в программе живые выступления местных спикеров и выступления в записи глобальных спикеров. Потом идет интерактивное обсуждение выступления с другими участниками, и потом все слушают следующее выступление. В паузах музыканты и певцы создают специальную атмосферу для перемен. Есть перерывы на кофе и на обед. Интересно, что на это мероприятие приходят и в одиночку, и командами, потому что атмосфера грандиозная: открытость, простота, мощные выступления; можно обсудить их с людьми, которые с тобой на одной волне, и услышать обратную связь от людей самых разных профессий и должностей. Это вдохновляет, это дает возможность посмотреть по-новому на свою жизнь, семью, бизнес, страну и понять, где, что и как можно сделать лучше. На саммитах прошлых лет в Минске были Дмитрий Дичковский, Павел Данейко, Игорь Дубинников, Александр Дианин-Хавард, которые много раз выступали на подобных мероприятиях и много раз сами были организаторами. И они все в один голос говорят о невероятной атмосфере и энергетике наших мероприятий. Потому что Саммит проводится от души и для людей.

Юрий, Ирина, но ведь проведение Саммита все же стоит каких-то денег, ресурсов: аренда, обслуживающий персонал…

Ю: – В этом году мы просто хотим подарить нашему обществу, нашей стране хорошую конференцию, хорошее обучение, хорошую атмосферу. Мы привлекли и продолжаем искать спонсоров, которые помогут этому мероприятию состояться. У нас есть прекрасный опыт организации Саммита на очень высоком уровне. Есть волонтеры, есть единомышленники. И все время находятся люди, с которыми мы вместе способны понести и покрыть эти издержки. Я хочу, чтобы стоимость билетов не была препятствием ни для кого. Чтобы люди не думали, что вот они платят деньги и организаторы на этом наживаются. У нас есть бизнесы, есть на что жить. Саммит же – это нечто другое, это наш вклад в настоящее и в будущее Беларуси. Пусть на Саммит люди придут не из-за статуса, не из-за стремления что-то кому-то доказать, а с твердым желанием понять, как же стать чуточку лучше. Саммит открыт для всех людей без условий. Нужно только зарегистрироваться и дождаться, чтобы через розыгрыш вам выпало право сходить на саммит. Мы понимаем, что 800 мест – это не так уж и много. Но мы готовы для тех, кто не попадет на саммит в Минске, провести подобные мероприятия в других городах страны. Это абсолютно созидательный контент и очень ценный. И мы уверены, что Саммит и в этом году продолжит приносить пользу Беларуси. Хочется, чтобы на него люди приехали по зову сердца. И если они потом в понедельник после мероприятия придут в свои дома, на работу, в офис, к друзьям чуточку лучшими отцами и мужьями, матерями и женами, сотрудниками, начальниками, друзьями, детьми, то я буду считать, что достиг успеха. Это и будет главной наградой за щедрость для команды саммита в Беларуси. Я уже седьмой год буду ведущим Саммита. Это, конечно, требует очень много сил и энергии. Но какое счастье видеть глаза людей, которые что-то поняли важное для себя, глаза, в которых зажегся свет энтузиазма и любви к людям, который под давлением обстоятельств, уже, казалось бы, погас. А Саммит эти глаза снова зажигает. И эти глаза – это и есть моя конверсия от вложений в это мероприятие.





- И все же, билеты, плата за них – это какой-то ценз, фильтр, способ самоотбора людей. Нет ли опасений, что придут не те люди? Кого вы ждете на Саммите?

Ю: – Мы ждем неравнодушных, мы ждем способных видеть сердцем. Сегодня очень интересная ситуация складывается в обществе: люди, которые претендуют на духовность, очень часто совершенно не полагаются на интеллект, а люди дела, люди бизнеса, люди, претендующие на успех в материальной сфере, не полагаются на духовные ценности, считая их слишком личными и непрактичными, что ли. Но ошибаются и те, и другие. Потому что личность человека должна быть целостной, и нужно принимать во внимание и интеллект, и душу, и эмоции, и практические какие-то навыки, и так далее. И все великие начала в человеке должны гармонично существовать и развиваться. Собственно, выступления на Саммите, его атмосфера и нетворкинг этому содействуют. Уверен, что те, кто не осознает ценность и важность того, о чем я сказал, на Саммит не придут. Хотя на самом деле, если бы пришли, то тоже многое бы поняли. Но в целом зал заполнится, я даже не сомневаюсь. За прошлые годы суммарная аудитория Саммита превысила 12 тыс. человек. И многие из них захотят прийти и сейчас. Другие расскажут о Саммите друзьям. Мы же верим, что 30 ноября и 1 декабря 2019 года в зал ДК железнодорожников в Минске придут те, кому это действительно нужно. Сейчас мы готовим некоторые сюрпризы, ведем переговоры с очень интересными белорусскими людьми, которых мы приглашаем спикерами на Саммит, готовим подарки, одним из которых будет энциклопедия лидерства, над созданием которой мы работали несколько лет. Приедут очень интересные музыканты; прекрасные и подготовленные волонтеры будут следить за порядком и обеспечивать комфорт участникам. Будет красиво и замечательно.

И: – Я лично хочу, чтобы на Саммите люди увидели других героев, не тех, к которым они привыкли. Мы же все знаем, что в каждом обществе и в каждую эпоху существуют свои герои, свои лидеры. Сейчас больше на слуху те, кто строит успех на силе, на каких-то показушных вещах, достигает своих целей любым путём. Сейчас в моде эгоизм, самовыпячивание, высокомерие, стремление к славе во что бы то ни стало. И довольно часто вершин достигают отрицательные персонажи, транслирующие безнравственный стиль поведения, люди с пустотой внутри, или откровенные трансляторы зла. И эффект такого лидерства хорошо можно проиллюстрировать на примере школы. Если в классе лидеры ругаются матом, курят, пьют, грубят учителям, то такое поведение начинают копировать и другие ученики. А несогласные стесняются быть добрыми. Если же лидером является хороший, добрый и светлый человек, то и другие ученики проявляют эту часть своей натуры, а стесняться начинают злые персонажи. С помощью Саммита мы хотим показать, что и сегодня есть и другое лидерство, что есть герои, достигающие признания заботой, приятием, поддержкой, а не подавлением и отторжением других. Саммит транслирует не очень привычную для нашего времени и в нашей стране культуру лидерства сотрудничества, лидерства взаимной поддержки и вдохновения. Да, нужна смелость, чтобы быть положительным героем среди отрицательных, но мы ждем на Саммите именно таких людей и хотим, чтобы положительные герои, наконец, поняли, что они далеко не одиноки и в современном обществе. И, самое главное, спрос на положительных героев очень высок. Они нужны людям. На данный момент на Глобальном лидерском саммите 2019 в Минске из 800 мест 600 уже заполнены.

ИЗ ИСТОРИИ

Впервые ГЛС прошел в США в 1995 году. Сегодня в мероприятии участвуют более 400 тысяч лидеров в 135 странах. Он переводится на 60 языков. С 2006 года ГЛС ежегодно проводится в России и Украине, с 2007-го – в Казахстане, с 2009-го – в Кыргызстане, а с 2013-го – в Беларуси.

Главный организатор ГЛС в Беларуси – частное учреждение образования «Школа личностного роста МОСТ».