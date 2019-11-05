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Скотский дом: хозяйка «адской фермы» со свиньями-каннибалами попала за решетку

06.11.2019 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Великобритании вынесен приговор хозяйке фермы, которую обвиняли в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: RSPCA

В 2015 году инспекторы Королевского общества защиты животных побывали на ферме, которая принадлежала 61-летней Сьюзен Смит (Susan Smith). Они обнаружили останки сотен животных, среди которых бродили истощенные и покрытые паразитами овцы, коровы и свиньи, пишет lenta.ru

Животных не кормили и не поили. У овец имелись открытые раны, через которые проглядывали кости. Амбар заполняли тела мертвых овец и коров, причем некоторыми из них были придавлены еще живые овцы, а сверху на разлагающихся останках лежали другие умирающие животные. Восемь свиней, которых нашли на 
ферме, пожирали тушу мертвого собрата.


Разбирательство и суд продолжались четыре года. Смит утверждала, что не могла заботиться о скоте из-за болезни и сломанного трактора. В 2018 году ее признали виновной, однако она подала апелляцию. В понедельник, 4 ноября, женщину приговорили к тюремному заключению на срок до 18 месяцев и запретили ей владеть животными.

В июле сообщалось, что в Великобритании суд оштрафовал двух мужчин, которые съели сырую белку на лондонском веганском рынке. По словам прокурора, они делали это на глазах у прохожих, среди которых был ребенок, и не обращали внимания на замечания.
 
 
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В Великобритании вынесен приговор хозяйке фермы, которую обвиняли в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает издание Daily Mail.
 
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