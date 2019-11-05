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Выиграла ли Беларусь от сохранения социалистических традиций?

06.11.2019 09:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперт: Лукашенко не останавливал декоммунизацию

Выиграла ли Беларусь от сохранения социалистических традиций?
фото Onliner
В Беларуси продолжают традицию отмечать праздник 7 ноября. Александр Лукашенко убежден, что это правильно, пишет Завтра твоей страны.

— У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию — я это остановил. И мы от этого выиграли, — заявил на прошлой неделе глава белорусского государства. 

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров обращает внимание, что в Беларуси всерьез никогда не обсуждались вопросы посткоммунистической люстрации и отмены советских праздников.

— Если в девяностые годы такие разговоры и велись, то это было при коммунистическом большинстве в этом парламенте, поэтому никаких серьезных решений в этом направлении не могло быть принято. Так что Лукашенко ничего не остановил.

— Почему в Беларуси не было декоммунизации?

— Когда Лукашенко пришел к власти, было понятно, что он придерживается прокоммунистических установок. В своей идеологии он «красный», советский, поэтому в таком ключе и развивалась государственная информационная и идеологическая политика: симеотики праздников и символов. Нынешние заявления Лукашенко нужно рассматривать не как адресованные внутрибелорусскому контексту, а в контексте сложных взаимоотношений с Россией.

— Что имел в виду Лукашенко, когда говорил, что Беларусь, отказавшись от декоммунизации, только выиграла?

— Если обратиться к идеологической конструкции того дискурса, который здесь применяется по поводу девяностых годов, то имеется в виду нечто вроде того, что в обществе как бы шел раскол, определенные силы его нагнетали, уводили Беларусь в сторону от хороших советских коммунистических ценностей, а Лукашенко пришел и не допустил раскола. И вот мы сегодня движемся в правильном направлении.   


— Что на самом деле дает сегодня Беларуси сохранение социалистических традиций и отказ от декоммунизации?

— Ничего хорошего. Это дополнительные расходы на уборку и содержание в порядке памятников, размывание национальной идентичности. Из-за присутствия советского в символическом пространстве городов, в образовании, в системе праздников, в том, что детей водят к этим памятникам, мы продолжаем транслировать советские ритуалы и коммунистическую идентичность, которая сегодня очень легко используется для информационного манипулирования сознанием граждан и разрушения национальной идентичности, подрыва единства национального воображения в Беларуси. Но это и сохраняет раскол в белорусском обществе, привязанность архаичным, тянущим нас на дно ценностям и установкам, мешает нормальному геополитическому и геоэкономическому выбору Беларуси, который необходимо сделать в современном мире.

— Если бы вдруг власти решили отказаться от советского наследия, привело бы это к общественному возмущению в нашей стране?

— Такие вещи нельзя решать наскоком. Для этого нужен общественный диалог. Сейчас вопрос не только в том, что это то, что осталось нам в качестве наследия от советской истории, но и в том, что сейчас идет ревитализация коммунистического и советского дискурса, переосмысление и попытки найти там зерна хорошего. Втянуты многие люди, часть интеллектуальных и культурных элит, которые позитивно смотрят на какие-то аспекты советской истории. Резкие телодвижения в плане запрета этих праздников, снятия всех памятников Ленину и прочим коммунистическим героям, скорее всего, не приведут ни к чему хорошему.
Но мне кажется, что общество как раз таки готово от этого избавляться и это не будет для него чем-то травматическим. Если не совершать  резких ходов. За одну ночь не нужно убирать все эти памятники. Может, их нужно оставить, сделать из них туристические объекты. Нужна общественная дискуссия.   
 
 
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Эксперт: Лукашенко не останавливал декоммунизацию
 
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