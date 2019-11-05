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Договорились: арабские шейхи собрались строить в Минске международный финансовый центр

06.11.2019 09:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

В числе прочего президент обсудил с ним создание с помощью ОАЭ международного финансового центра в Минске. REALTY.TUT.BY узнал, где может расположиться этот объект.


Фото: пресс-служба президента
Сейчас Александр Лукашенко находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщила пресс-служба президента, там он встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

— На встрече, в частности, обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны международного финансового центра. В настоящее время завершается разработка концепции реализации данного проекта, — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Как рассказали REALTY.TUT.BY несколько информированных источников, пока в качестве основной площадки под финансовый центр рассматривается северный берег Свислочи в районе водохранилища Дрозды. Примерные границы участка выглядят так:

Предполагается, что в финансовом центре будут не только деловая, развлекательная и туристическая зоны, но и международный выставочный комплекс. «Это будет крупнейший инвестпроект. Площадь — до тысячи гектаров», — говорит один из собеседников портала.

Сейчас арабские инвесторы готовят концепцию комплекса, которая в итоге ляжет на стол Александру Лукашенко. Последнее слово будет за ним, потому что для реализации такого проекта надо принимать указы президента.


Во-первых, нужно будет вносить изменения в Генплан Минска, чтобы вывести из оборота пахотные земли, на которых хотят строить финцентр. Во-вторых, для подобных проектов обычно устанавливается другой налоговый режим.

Отметим, что шейх Мохаммед контролировал создание большого количества транснациональных бизнес-проектов, включая строительство самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифа. Мохаммеду принадлежат два многопрофильных конгломерата — Dubai World и Dubai Holding, которые занимаются строительством, финансами, туризмом, телекомом, перевозками, логистикой.
 
Теги: Минск
 
 
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Вчера Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.
 
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