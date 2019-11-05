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Михаил Захаров озвучил задачу сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2020
Источник материала: Партизан
Главный тренер Михаил Захаров озвучил задачу сборной Беларуси по хоккею на чемпионат мира 2020 года.
На турнире, в котором примут участие 16 команд, белорусские хоккеисты должны занять место не ниже 12-го, пишет
Мировое первенство пройдёт в мае следующего года в Цюрихе и Лозанне. Как известно, белорусы имеют страховку от вылета из элиты, поскольку в 2021-м проводят вместе с Латвией чемпионат мира.
Пресс-конференция Захарова во вторник прошла на "Чижовка-Арене". Он также ответил на вопрос о своём тренерском штабе. Фамилии помощников главного тренера ( "известных специалистов с большим опытом") озвучат в декабре.
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Главный тренер Михаил Захаров озвучил задачу сборной Беларуси по хоккею на чемпионат мира 2020 года.
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