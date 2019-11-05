Михаил Захаров озвучил задачу сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2020

euroradio.fm На турнире, в котором примут участие 16 команд, белорусские хоккеисты должны занять место не ниже 12-го, пишет





Мировое первенство пройдёт в мае следующего года в Цюрихе и Лозанне. Как известно, белорусы имеют страховку от вылета из элиты, поскольку в 2021-м проводят вместе с Латвией чемпионат мира.









Пресс-конференция Захарова во вторник прошла на "Чижовка-Арене". Он также ответил на вопрос о своём тренерском штабе. Фамилии помощников главного тренера ( "известных специалистов с большим опытом") озвучат в декабре.



