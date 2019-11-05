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Что подарил Лукашенко правителю эмирата Дубай

06.11.2019 09:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба главы Беларуси приоткрыла завесу тайны, что делает в ОАЭ президент. С начала визита Александра Лукашенко прошло пять дней.


Фото: БЕЛТА

После прибытия в Абу-Даби в первый день визита были опубликованы несколько официальных фото. 5 ноября агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента сообщило о встрече Александра Лукашенко и правителя эмирата Дубай шейха Мухаммеда бен Рашида.


После официальных переговоров глава Беларуси поблагодарил за шейха за гостеприимство и подарил картину «Лошади» белорусского художника Андрея Ситько, а также корзину с белорусскими мясными и молочными продуктами и сладостями, пишет udf.by
 
 
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Пресс-служба главы Беларуси приоткрыла завесу тайны, что делает в ОАЭ президент. С начала визита Александра Лукашенко прошло пять дней.
 
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