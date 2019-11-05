"Столько "левых" разговоров было, столько грязи вылили на игроков…"

pressball.by Рассказал Вячеславу Федоренкову не только про "отказные" письма, пишет





Одним из немногих сборников, чей год рождения датирован восьмидесятыми, в ростере вылетающей сегодня на турнир в Лиепаю национальной команды Беларуси станет 32-летний защитник подольского "Витязя" Николай Стасенко. За его плечами Олимпиада и пять чемпионатов мира. Последний из которых, правда, датирован 2016-м годом. И вот — своеобразная перестартовка, в преддверии которой тему трехлетней (хотя фактически двхлетней) паузы среди прочего не затронуть было никак нельзя.





Как говорится, "велкам хоум"! Или, памятуя твои дальневосточные корни, "секонд хоум", если угодно. Это ж сколько, получается, ты не был в сборной?..

Если считать "миры", то с 2016-го. В следующем цикле вызывали, в том числе и в кэмп перед ЧМ-2017 в Париже. Но в последний момент оказался в числе отсеянных. Итого — пара-тройка лет отсутствия. Достаточно, чтобы соскучиться. И я соскучился. До этой паузы-то лет с двадцати двух и на протяжении без малого восьми уже почти привык, что сезон заканчивается не в марте-апреле, как у большинства, а в мае.









Николай Стасенко

В такой гонке впору и не особо расстроиться, что от Парижа Льюис тебя отцепил.

Ну не скажи — расстроился. Нет, понятно, какая-то усталость от того, что между сезонами у тебя постоянно от силы месяц паузы, накапливается. И физическая, и эмоциональная. Но оказаться в отсеянных не слишком приятно.





Был вариант отправиться на приснопамятный для нас "мир" в Копенгагене в 2018-м?

Чисто теоретический. Практически мое колено стало донимать так, что вряд ли от меня был бы толк весной 2018-го. Как подтверждение — летом я лег под нож хирургов.









А в Нур-Султан минувшей весной?

Сидоренко звонил, но тоже были вопросы. В том числе и потому, что затянул я с той операцией. Поэтому дебютировать в "Витязе" пришлось, не до конца восстановившись. Так что большую часть прошлого сезона провел с отекшим коленом. Нужна была пауза. Сейчас вот наконец со здоровьем все нормально, поэтому я здесь.





Давай начистоту: длившаяся несколько лет легионерская катавасия белорусов в российских клубах как-то вмешивалась?

В моем случае — нет: подписываясь в "Витязе" прошлым летом, я уже знал, что с 90-процентной вероятностью белорусам вернут в России статус нелегионеров. А в "Северстали" несколько лет провел и как легионер.





Но на подписание "отказного" письма тебя же тоже ломали?

Давай закроем тему, тем более, что она уже закрыта. Столько разговоров "левых" по ней было, столько грязи вылили на игроков...





На кого, например?

Да на многих. На Лешу Угарова того же. В одночасье забыли, сколько он сделал для сборной. А более преданного команде игрока — еще поискать. Факт в том, что мы в России — опять нелегионеры. Надеюсь, без обратных разворотов в ближайшем будущем. И то, что вопрос удалось решить — как глоток свежего воздуха. Особенно для ребят помоложе, вроде тех же Хенкеля, Лисовца, которые сразу оказались востребованы в авторитетных российских клубах. Причем, говорят, решить удалось на высшем государственном уровне — тогда спасибо президенту.





Понравилось твое "мы — нелегионеры". Уже неразрывно ассоциируешь себя с Беларусью?

А как иначе, если здесь прошла важная и немалая часть жизни. Здесь есть свой дом, сюда с Дальнего Востока перевез родителей, жена белоруска, старшая дочка здесь появилась на свет, друзей уже много... Хотя при этом, конечно, не забываю и дальневосточные корни, и череповецкий период карьеры.





Ну да, семь сезонов в одном клубе — не столь частое нынче явление. Переезд в Подмосковье — результат пресыщенности Череповцом?

Вовсе нет, я там вполне освоился, был своим. Но прошлым летом была какая-то непонятная ситуация с новым контрактом. Клуб не говорил ни "да", ни "нет", а время шло. В такой ситуации, когда другой клуб предлагает тебе понятные условия, грех не задуматься.









Долго пришлось перестраиваться?

Как и в любом случае совсем без адаптации не обошлось. Месяца три-четыре было тяжеловато, пока не пообвыкся в новых условиях.





Но в этом сезоне у тебя статистика пока скромнее, чем год тому…

Очень правильное слово "пока". Давай обсудим весной, кто на что наиграл.





Сейчас в Подольске подобралась неслабая белорусская диаспора — четверо вместе с тобой.

Точнее — шестеро.





Погоди: Стасенко, Шинкевич, Комаров плюс Чернов…

Плюс оператор Олег Новицкий из "Юности" и массажист Игорь Жериков. Раньше работал в "Гомеле", но уже сезонов пять как в "Витязе". Так что диаспора и правда немалая.





Чернов-то еще помнит, что он белорус?

Как же забудешь, если сам новополочанин, жена — гомельчанка. Правда, ему за белорусскую сборную сыграть и сейчас проблематично — заигран же за Россию на юношеском и молодежном "мирах". Хотя не мне обсуждать эту тему.





Как дела у Комарова после травмы?

Восстанавливается потихоньку. Перелом — не шутка, тут хочешь не хочешь, а тонус утратишь. Но старается, работает — уверен, справится. Вроде как в следующий кэмп в декабре должны пригласить больше наших сборников из российских клубов.





Занятно выходит: твой первый большой турнир в сборной был тогда же, когда у Михаила Захарова — последний в роли ее главного тренера.

Точно. Ванкувер не забудешь: ты 22-летний пацан, а в раздевалке Салей, Антоненко и другие заслуженные игроки… А летняя новость , что Михаил Михайлович снова принял сборную не удивила.





А что он больше не тренер "Юности" чуть позже?

Наверное, это нужно для сборной. Чтобы ее главный тренер сконцентрировался на работе с какой-то одной командой. Работы с ней ему сейчас хватит.





Как в нескольких словах охарактеризуешь свой прошлый опыт работы под его началом?

В нескольких — школа жизни. Да, непростая, да на выживание. Но, если выдержишь — будешь играть на приличном уровне. Ты посмотри, сколько в сборной и КХЛ было и есть хоккеистов, прошедших через его руки. Что-что, а спортивный характер Михаил Михайлович воспитывать умеет. За это и я ему могу сказать спасибо. Если бы не период в "Юности" в свое время, не уверен, что вообще заиграл бы толком. И с тренерами тогда повезло, и с ветеранами: Андрющенко, Микульчик, Ковалев, Шитковский, Расолько...









Николай Стасенко





Понимаешь, что на турнире в Лиепае вполне можешь получить капитанскую нашивку?

Допускаю, но не слишком в восторге.





Отчего же — опыт в "Северстали" есть…

Именно потому и не в восторге. Кому-то капитанские обязанности в кайф и помогают в игре, но я, видимо, немного другого склада. Мне точно не помогало — просто принимал как данность. Есть функции, от которых не отказываются.





Интересный вопрос с философским подтекстом родился у одного из моих коллег: "А зачем Стасенко на четвертом десятке вообще нужно возвращаться в сборную? Контракт есть, нелегионерский статус может снова развернуться на 180…" Что ответишь?

Что я здесь как минимум потому, что тренер — Захаров. Есть люди, которым не считаешь вправе отказать, и Михаил Михайлович — один из таких. Да, жесткий тренер. Да, с ним иногда тяжело. Но это работает.





То есть, будь нынче у штурвала кто-то другой…

Не надо додумывать. Вполне может быть, что и при другом наставнике я был бы сейчас здесь.









Не жалко терять пару-тройку лишних выходных, которые в международной паузе получат одноклубники?

Нисколько. Перемена обстановки тоже часто идет на пользу. Тем более если эта обстановка, воспоминания о которой самые приятные.





По возвращении сборной останешься в Минске дожидаться приезда "Витязя" на матч с "Динамо"?

Был такой вариант, но все-таки отскочу в Подольск к семье. Побыть с ней пару лишних дней — тоже большое дело.





Между твоим прилетом в Минск и отлетом сборной в Лиепаю — менее суток. Планы на вечер? Если, конечно, вопрос не слишком личный.

Ничего секретного: вечером — в Лошицу к родителям на драники. Они и так подкалывают: мол, перевез нас в Беларусь с Дальнего Востока, а сам в ней редко показываешься...





Александр ШИЧКО (фото)







