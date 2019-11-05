ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не в лесу живем? Трагедия в Минске: во дворе дома на Партизанском проспекте мужчина упал в яму и умер

06.11.2019 08:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По крайней мере, так предполагают очевидцы. Официального подтверждения смерти человека пока нет.



Все случилось вечером в минувшее воскресенье. 

О том, что во дворе дома № 33 по Партизанскому проспекту случилось что-то серьезное местные жители догадались сразу — здесь работали врачи, милиционеры и следователи.

Люди видели, как из ямы достают тело мужчины. С него текла вода.
 
Местные жители предполагают, что мужчина скончался. Кто-то якобы видел, как увозили труп. Отметим, что официального подтверждения этому от Следственного комитета нет.  Как пишет tut.by, в МЧС подтвердили, что извлекали мужчину из траншеи по указанному адресу.

 
Откуда взялась эта злосчастная яма?
 
— Коммунальщики там что-то копали и ремонтировали. Яма стояла эти недели незакрытой, из нее поднимался пар, ограждения было легко обойти. В такую яму, задумавшись, мог попасть любой, особенно в темноте, — рассказала местная жительница Людмила.
 
После инцидента вокруг ямы установили много ограждений, поставили знаки, которые светятся в темноте.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По крайней мере, так предполагают очевидцы. Официального подтверждения смерти человека пока нет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Артем Милевский и Виталий Жуковский обещают "зарубу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • туфли мужские распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика