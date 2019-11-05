Не в лесу живем? Трагедия в Минске: во дворе дома на Партизанском проспекте мужчина упал в яму и умер









Все случилось вечером в минувшее воскресенье.





О том, что во дворе дома № 33 по Партизанскому проспекту случилось что-то серьезное местные жители догадались сразу — здесь работали врачи, милиционеры и следователи.





Люди видели, как из ямы достают тело мужчины. С него текла вода.

tut.by, в МЧС подтвердили, что извлекали мужчину из траншеи по указанному адресу. Местные жители предполагают, что мужчина скончался. Кто-то якобы видел, как увозили труп. Отметим, что официального подтверждения этому от Следственного комитета нет. Как пишетв МЧС подтвердили, что извлекали мужчину из траншеи по указанному адресу.





Откуда взялась эта злосчастная яма?

— Коммунальщики там что-то копали и ремонтировали. Яма стояла эти недели незакрытой, из нее поднимался пар, ограждения было легко обойти. В такую яму, задумавшись, мог попасть любой, особенно в темноте, — рассказала местная жительница Людмила.

После инцидента вокруг ямы установили много ограждений, поставили знаки, которые светятся в темноте.



