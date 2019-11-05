Поединок пройдет 10 ноября на стадионе ФК "Минск".





"Всем в воскресенье быть на Маяковке, брестские!" — написал Милевский в инстаграме. В комментариях к записи отметился и главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский. "Ок, буду", — ответил специалист. Игрок и тренер пообещали, что на поле будет заруба.





В случае победы, брестское "Динамо" досрочно выиграет чемпионат Беларуси.











