Путин перечислил врагов русского языка. Список





Владимир Путин, РИА Новости

Открывая мероприятие, президент Владимир Путин напомнил, что на России лежит «громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы». Он рассказал, что в мире пытаются искусственно сократить пространство русского языка, не называя конкретных стран. Трансляцию заседания вел госканал RT.



