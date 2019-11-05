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Как будут работать учреждения здравоохранения в «длинные» выходные ноября
Источник материала: Партизан
У больниц пятница 8 ноября на субботу 16 ноября не переносится
zhcgb.by
У врачей в принципе не бывает выходных, но, к счастью, имеются графики дежурств и определенная численность персонала, которая должна быть на рабочем месте и в будни, и в субботы, и в праздники. В связи с этим пресс-служба Минздрава опубликовала графики работы различных организаций здравоохранения в грядущие «длинные» выходные и 16 ноября.
Больничные организации здравоохранения будут работать:
7 ноября по графику праздничного дня;
8 ноября по графику рабочего дня;
9 ноября по графику субботнего дня;
10 ноября по графику выходного дня;
16 ноября по графику субботнего дня.
Иные учреждения здравоохранения (амбулатории и поликлиники, станции переливания крови, аптеки, санитарно-эпидемиологические организации и пр.) будут работать следующим образом:
7 ноября по графику праздничного дня;
8 ноября по графику субботнего дня;
9 ноября по графику субботнего дня;
10 ноября по графику выходного дня;
16 ноября по графику рабочего дня.
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У больниц пятница 8 ноября на субботу 16 ноября не переносится
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