Как будут работать учреждения здравоохранения в «длинные» выходные ноября









У врачей в принципе не бывает выходных, но, к счастью, имеются графики дежурств и определенная численность персонала, которая должна быть на рабочем месте и в будни, и в субботы, и в праздники. В связи с этим пресс-служба Минздрава опубликовала графики работы различных организаций здравоохранения в грядущие «длинные» выходные и 16 ноября.





Больничные организации здравоохранения будут работать:





7 ноября по графику праздничного дня;

8 ноября по графику рабочего дня;

9 ноября по графику субботнего дня;

10 ноября по графику выходного дня;

16 ноября по графику субботнего дня.









Иные учреждения здравоохранения (амбулатории и поликлиники, станции переливания крови, аптеки, санитарно-эпидемиологические организации и пр.) будут работать следующим образом:





7 ноября по графику праздничного дня;

8 ноября по графику субботнего дня;

9 ноября по графику субботнего дня;

10 ноября по графику выходного дня;

16 ноября по графику рабочего дня.



