ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В тройке самых богатых людей мира произошли изменения

06.11.2019 08:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Forbes назвал самых богатых людей мира - владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса.



Самым богатым человеком на Земле сейчас является глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, чье состояние «Форбс» оценил в 112,4 млрд долларов.

На второе место рейтинга, по версии «Форбс», поднялся глава корпорации по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) 70-летний Бернар Арно. Его состояние Forbes оценил в 107 млрд долларов.

Таким образом, самый богатый европеец подвинул на третье место некогда богатейшего человека на планете, основателя Microsoft Билла Гейтса. Состояние последнего, по версии издания. Составляет сейчас 106,8 млрд долларов.


Только этим троим людям на планете удалось сколотить состояние более 100 млрд долларов. Находящийся на четвертом месте американский инвестор Уоррен Эдвард Баффетт обладает сейчас состоянием в 87,2 млрд долларов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Forbes назвал самых богатых людей мира - владелец Louis Vuitton обошел Билла Гейтса.
 
Новости дня
Новости разные
 
В парламенте состоялось «нулевое» чтение бюджета на 2020 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика