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Дмитриев: «Мы к войне готовимся или к IT-стране?»

06.11.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политик раскритиковал решение министра образования вернуть военруков в школы.


Фото носит иллюстративный характер, из открытого доступа

— Именно этого не хватало в наших школах: не современных компьютерных классов, не преподавателей, которые могут рассказать детям, что такое экономика и как начать свое дело, не современных знаний и учебников, — заявил Андрей Дмитриев. — Не хватало, оказывается, умения собирать автомат и шагать строем. Мы к войне готовимся или к IT-стране? Надо как-то определиться.

По мнению лидера «Говори правду», настал момент, когда надо сверить часы с чиновниками.

— Потому что, возможно, время у них стоит правильное, но точно проблемы с годом. Мне кажется, что у министра образования сегодня на часах 1974 год или максимум 1977-й, но точно не 2019-й.

В комментариях одна из подписчиц Дмитриева сравнила решение министра образования с действиями Простаковой из фонвизинского «Недоросля».


— Она оберегала своего Митрофанушку от излишней учености. Так и Карпенко — образование не должно быть нудным, сложные темы перенести,  детям скучно и т.д. Вот и нарисовалась примета времени — ребенку не нужны предметы, которые он не будет сдавать при поступлении. И ведь многие родители так и думают и на это идут, не задумываясь, а что дальше. Заглотили? Ну тогда и получайте: бегать, стрелять — это не скучно! Увы. Получили проблемы, и это только начало... Ибо проблемы, вероятнее всего, на системном уровне.
 
 
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Политик раскритиковал решение министра образования вернуть военруков в школы.
 
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