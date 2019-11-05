ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британский автопроизводитель Aston Martin впервые в своей истории представил мотоцикл

06.11.2019 08:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Британский автопроизводитель Aston Martin представил первый мотоцикл в своей истории. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Aston Martin

Модель Aston Martin AMB 001 была показана на мотосалоне EICMA в Милане. Мотоцикл создан совместно с производителем мотоциклов Brough Superior.

Дизайн AMB 001 выполнен в стилистике среднемоторных моделей Aston Martin — Valkyrie и Valhalla. В основе конструкции мотоцикла лежит шасси, выполненное из алюминия и титана, к которому крепится двигатель и подрамник из углепластика. Внешние панели мотоцикла также выполнены из углепластика.

Объем турбодвигателя, разработанного Brough Superior, составляет 998 кубических сантиметров, а мощность — 182 лошадиные силы. Вес мотоцикла не превышает 180 килограммов. Максимальная скорость — 299 километров в час.


Всего вручную на заводе Brough Superior в Тулузе, Франция, будет выпущено 100 мотоциклов AMB 001. Цена мотоцикла составит 108 тысяч евро (около 7,6 миллиона рублей), а поставки клиентам запланированы на конец 2020 года.

В октябре 2019 года российский производитель мотоциклов Ural представил лимитированную серию Adventure, доступную исключительно на рынке США. Тираж мотоцикла будет ограничен 20 экземплярами. Цена Ural Adventure составляет 16 тысяч долларов (1,15 миллиона рублей).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский автопроизводитель Aston Martin представил первый мотоцикл в своей истории. Об этом сообщает Daily Mail.
 
Новости дня
Новости разные
 
Если вы не согласны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика