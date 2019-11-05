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Электрический концепт Kia Futuron намекнул на будущее корейской марки

06.11.2019 09:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для премьеры этого клиновидного концепта компания Kia решила выбрать не грядущее автошоу в Лос-Анджелесе, а открывшуюся накануне в Шанхае выставку China International Import Expo.


Новый шоу-кар Kia называется Futuron и для серийного производства, разумеется, он не предназначен — по крайней мере, в таком виде. С помощью концепта корейцы намекают на облик будущего купеобразного кроссовера Kia на электротяге, но его главная задача — продемонстрировать направление дальнейшего развития дизайна марки, который будет меняться с переходом на электромобили.


Кузов Futuron отличается элегантными пропорциями, комбинацией заостренных граней и гладких поверхностей, но главной «фишкой» является необычное оформление передней и задней светотехники — светящиеся ячейки, которые на Kia назвали Star Cloud, работают в режиме ходовых огней, поворотников или ночного освещения. Габаритная длина Futuron — 4,85 м, высота машины 1,55 м, а колесная база — довольно внушительные 3 м.


В результате салон концепта с ровным полом получился просторным и воздушным. Здесь четыре посадочных места, а вместо привычного руля — складной штурвал, который отъезжает к передней панели при активации автопилота с четвертым уровнем автономности. Благодаря ему Futuron может передвигаться самостоятельно практически в любых условиях.


В активе концепта — электрический полный привод, подробностей о котором немного. Известно, что оснащен Futuron четырьмя мотор-колесами и батареей, размещенной под полом салона.

 
 
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Для премьеры этого клиновидного концепта компания Kia решила выбрать не грядущее автошоу в Лос-Анджелесе, а открывшуюся сегодня в Шанхае выставку China International Import Expo.
 
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