Электрический фургон Opel Vivaro-e дебютирует с двумя батареями на выбор

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время компания Opel намерена полностью электрифицировать свой модельный ряд, выведя на рынок сразу несколько электромобилей. Среди них и чисто электрическая версия фургона Vivaro третьего поколения , представленного немцами в начале текущего года.





Напомним, что новый Vivaro создан на модульной платформе EMP2 — она роднит его с Peugeot Expert и Citroen Jumpy, которые скоро также обзаведутся версиями на электротяге. Рыночный дебют Vivaro-e запланирован на 2020 год и уже известны некоторые подробности о машине. Так, покупатели электрического фургона Opel смогут выбирать между двумя вариантами тяговой батареи — емкостью 50 кВтч и 75 кВтч. В первом случае пробег на одной зарядке составит 200 км (по циклу WLTP), а более емкая версия позволит проехать на 100 км больше. Прочие характеристики Vivaro-e, включая отдачу электрической установки и грузоподъемность, пока не разглашаются.





Электрификация Vivaro выписывается в нынешнюю стратегию Opel по «озеленению» модельного ряда. Следом за Vivaro-e в 2022 году на рынок выйдут электрические модификации «каблучка» Combo и микроавтобуса Zafira Life, а также Astra следующего поколения. В компании рассчитывают, что к 2024 году все модели марки будут иметь гибридные или полностью электрические модификации.