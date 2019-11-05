Для представителей региональных СМИ Федерацией профсоюзов Беларуси в Минске был организован форум

Источник материала: Кобринский вестник

Недавно Федерацией профсоюзов Беларуси в Минске для представителей региональных СМИ был организован форум. ФПБ собрала журналистов, чтобы обсудить важное грядущее политическое событие – выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Как отметил первый заместитель министра информации Республики Беларусь Павел Лёгкий, который стал одним из главных выступающих на форуме, основной принцип работы СМИ – предоставление всем кандидатам равных возможностей для агитации.

– Согласно Избирательному Кодексу Республики Беларусь, все кандидаты имели право в установленные сроки опубликовать свои предвыборные программы, – подчеркнул первый замминистра. – Однако не все воспользовались своим законным правом, как и правом дополнительно опубликовать агитационный материал за деньги из своего специального фонда.

К слову, в районную газету «Кобрынскі веснік» в установленный срок до 27 октября были предоставлены программы только двух кандидатов из баллотирующихся от Кобринского района. Программы уже были опубликованы.

Что касается в целом подготовки к выборам, то Павел Лёгкий, который возглавляет наблюдательный Совет при ЦИК, сообщил, что к моменту форума жалоб от баллотирующихся в кандидаты, не поступало, но всё же по опыту прошлых выборов, они бывают.



Перед журналистами выступает Павел Лёгкий

Об активном участии в выборной кампании говорил и председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда:

– Ещё в мае мы заявили о том, что будем принимать самое активное участие в выборах, и в приоритетах нашей работы мы обозначили выдвижение своих представителей в избирательные комиссии, наблюдение за работой участников, поддержка кандидатов в депутаты, – отметил Михаил Сергеевич.



Михаил Одра ведёт диалог с журналистами

В состав территориальных и окружных избирательных комиссий вошли 283 представителя ФПБ, в состав участковых – почти 9 тысяч представителей профсоюзов, ожидается что к моменту выборов от профсоюзов в качестве наблюдателей будет аккредитовано около 10 тысяч человек. 10 руководителей профсоюзных организаций различного уровня зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Что касается работы ФПБ в целом, то Михаил Орда отметил, что по итогам полугодия профсоюзами было выявлено более 20 тысяч нарушений трудового законодательства, возвращено работникам более 900 тысяч незаконно удержанных рублей, восстановлено на работу 22 незаконно уволенных человека. При этом Михаил Сергеевич напомнил, что профсоюзы бесплатно представляют интересы работников в судах.

За полгода профсоюзами было создано более 4 тысяч первичных организаций, 75% из которых – на частных предприятиях.

Также Михаил Орда отметил, что профсоюзы продолжат совместную работу с прокуратурой – за два года взаимодействия помогли решить многочисленные трудовые споры и выявить преступления.

Также на форуме были затронуты профессиональные вопросы, которые были обсуждены в ходе пресс-коференции.

Людмила ПАШКОВИЧ.

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