Миссия МВФ в Беларуси окончена: вместо денег будут помогать советами

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«Александр Турчин отметил, что в настоящее время в Республике Беларусь обеспечена сбалансированная экономическая политика, принимаются меры по снижению макроэкономических рисков. В этой связи техническая и консультативная поддержка Фонда является приоритетной для страны, поскольку содействует дальнейшей выработке эффективных мер макроэкономической политики в республике», – сообщает пресс-служба правительства.