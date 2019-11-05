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Миссия МВФ в Беларуси окончена: вместо денег будут помогать советами

06.11.2019 10:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Миссия МВФ в Беларуси окончена: вместо денег будут помогать советами
Фото носит иллюстративный характер, источник: REUTERS

«Александр Турчин отметил, что в настоящее время в Республике Беларусь обеспечена сбалансированная экономическая политика, принимаются меры по снижению макроэкономических рисков. В этой связи техническая и консультативная поддержка Фонда является приоритетной для страны, поскольку содействует дальнейшей выработке эффективных мер макроэкономической политики в республике», – сообщает пресс-служба правительства.

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: REUTERS «Александр Турчин отметил, что в настоящее время в Республике Беларусь обеспечена...
 
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