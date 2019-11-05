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Кубок мира по спортивному зимнему плаванию "Брест-2019" состоится в ноябре

06.11.2019 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте под председательством первого заместителя председателя Брестского городского исполнительного комитета Вадима Кравчука прошло заседание оргкомитета по проведению I Кубка мира по спортивному зимнему плаванию "Брест-2019", который состоится в период с 20 по 24 ноября 2019.

Кубок мира по спортивному зимнему плаванию "Брест-2019" состоится в ноябре

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте под председательством первого заместителя председателя Брестского городского исполнительного комитета Вадима Кравчука прошло заседание оргкомитета...
 
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