Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте под председательством первого заместителя председателя Брестского городского исполнительного комитета Вадима Кравчука прошло заседание оргкомитета по проведению I Кубка мира по спортивному зимнему плаванию "Брест-2019", который состоится в период с 20 по 24 ноября 2019.



