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Белорусская таможня в выходные будет работать в усиленном режиме

06.11.2019 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская таможня в большие ноябрьские выходные будет работать в усиленном режиме, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Белорусская таможня в выходные будет работать в усиленном режиме

"Традиционное увеличение товаротранспортных потоков, следующих через таможенную границу, наблюдается в преддверии и во время праздников. В связи с этим таможенные органы принимают необходимые организационные и технические меры для обеспечения максимально возможного пропуска физических лиц и транспортных средств. Накануне ноябрьских выходных в республиканских пунктах таможенного оформления организованы дополнительные рабочие места, увеличено количество сотрудников в дежурных сменах", - рассказали в ГТК.

В каждой таможне есть горячие резервы из должностных лиц административных аппаратов, которых при необходимости своевременно направят для работы в пункты пропуска. Кроме того, проведены переговоры с контролирующими службами стран-соседей по поводу оперативного реагирования при нештатных ситуациях.

С начала 2019 года объемы товаров, перемещенных через таможенную границу Беларуси, выросли почти на 900 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего через границу уже проследовало около 90 млн т. "Сегодня не более 10 минут занимает оформление 84% транзитных товаров, а 77% импортных товаров оформляются в течение двух часов. Эти цифры уже превысили показатели, установленные на конец 2019 года стратегией развития таможенных органов", - отметили в ГТК.

 
 
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  Белорусская таможня в большие ноябрьские выходные будет работать в усиленном режиме, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. "Традиционное...
 
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