ДТП в районе Радужная-Красногвардейская привело утром к большой пробке

Источник материала: Виртуальный Брест

Даже мелкие ДТП в утренний и вечерний «час пик» могут стать причиной больших пробок.





Сегодня утром (06.11.2019) возле Евроопта на перекрестке Радужная-Красногвардейская авария стала причиной затора со стороны Березовки на выезд из Бреста.





«С Березовского моста сторону Граевки просто с моста пробка», «Обе левые полосы перекрыты. Проезд только по одной правой», — делились информацией водители.





В ГАИ порталу БрестСИТИ сообщили, что авария произошла с участием трех автомобилей, без пострадавших.