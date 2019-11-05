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ДТП в районе Радужная-Красногвардейская привело утром к большой пробке
06.11.2019 10:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Даже мелкие ДТП в утренний и вечерний «час пик» могут стать причиной больших пробок.
Сегодня утром (06.11.2019) возле Евроопта на перекрестке Радужная-Красногвардейская авария стала причиной затора со стороны Березовки на выезд из Бреста.
«С Березовского моста сторону Граевки просто с моста пробка», «Обе левые полосы перекрыты. Проезд только по одной правой», — делились информацией водители.
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Даже мелкие ДТП в утренний и вечерний «час пик» могут стать причиной больших пробок. Сегодня утром (06.11.2019) возле Евроопта на перекрестке...
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